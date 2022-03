Rusya, Polonya sınırı yakınındaki askeri tesisi bombaladı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, 21 Ukraynalı kanser hastası çocuğun tedavilerine devam edebilmeleri için İngiltere'ye getirildiklerini duyurdu.

3:45 Rusya, Instagram’a erişimi kesti











2:58 Rusya, Ukrayna’yı deniz tarafından abluka altına altı







İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı Karadeniz kıyısından abluka altına aldığını açıkladı. Böylece ülkenin deniz ticaretini yapmasını engelledi. Rusya, Azak Denizi’nde de benzer bir uygulama devreye koymuştu.



2:39 Rusya, Çin’den askeri ve ekonomik yardım istedi







Financial Times ve The New York Times’ın haberlerine göre Rusya Çin’den askeri ve ekonomik yardım istedi. Financial Times’a göre Moskova Çin’den Ukrayna’da kullanmak için askeri malzeme talep etti. Gazetenin haberindeki adı açıklanmayan ABD’li yetkililer, Rusya’nın Çin’den işgalin başından beri askeri malzeme istediğini belirtti. Ancak yetkililer ne tarz malzemelerin istendiğini belirtmedi.











00:05 Berlin'de binlerce kişi Ukrayna savaşını protesto etti



Bir Rus ekonomistin tahminine göre Ukrayna savaşı başladığından beri 200 bin Rus ülkesini terk etti. Rusların halen uçuşların devam ettiği İstanbul ve Erivan gibi şehirlere göç etmesinden dolayı uçak biletleleri ve konaklama pahalanmış durumda.Kiev polisi, ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü oldu.Bir sivil toplum kuruluşu olan ve internete uygulanan blokajları takip eden Netblocks internet sitesi, attığı tweetinde Instagram’a erişimin Rusya’daki servis sağlayıcılar tarafından kesildiğini aktardı. Facebook’a erişim de daha önce kesilmişti, ancak Instagram ülkede daha popüler.Cuma günü Rus hükümeti Instagram’a 14 Mart itibarıyla kısıtlama getireceğini açıklamıştı. Rusya bu kararını Meta şirketinin kullanıcılara Rusya karşıtı mesaj atmasına izin vermesinin ardından aldı. Instagram 'Rus işgalcilere ölüm' ifadesine izin vereceğini açıkladı, Rusya uygulamayı yasakladıHabere göre Çin yardım etmeye hazırlanıyor olabilir. New York Times’taki bir başka habere göre yine Amerikalı yetkililer Rusya’nın Çin’den yaptırımların etkisinin üstesinden gelmek için yardım istedi. Çin bu zamana kadar Rusya’nın işgal mevzusunda tarafsız kalmaya çalıştı.Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler Ukrayna'daki savaşı protesto etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto için şehrin merkezinden geçen göstericiler Brandenburg Kapısı önüne yürüdü. Almanya'nın diğer kentlerinde de savaş karşıtı gösteriler oldu.