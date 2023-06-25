Rusya: Prigojin Belarus'a gidecek, hakkındaki suçlamalar düşürülecek

Rusya'da bugün yaşananları "trajik" olarak nitelendiren Peskov, "Anlaşmayla ilgili olarak size şu anda söyleyebileceğim başka koşul yok" dedi.





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov şunları ifade etti: "Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz."



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceğini, ona ve savaşçılarına yöneltilen suçlamaların düşürüleceğini açıkladı.Peskov, önce Rusya devlet medyasında yayımlanan haberi, kamuoyuna yaptığı açıklamayla doğruladı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko'nun girişimiyle varılan anlaşmanın detaylarını duyuran Peskov, Lukoşenko'nun Prigojin'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ve liderleri Vladimir Putin'in onayıyla arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.Wagner lideri Prigojin, isyanlarla ilgili olarak, "Bu bir darbe girişimi değil, Adalet Yürüyüşü" demişti.Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un "kendisine teslim edilmesini" talep etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce "silahlı isyana katılan herkesi cezalandırma" sözü vermişti.Peskov ise "Anlaşmayla, çok daha büyük bir hedef olan, çatışmanın ve kan dökülmesinin önlenmesi sağlandı" dedi.