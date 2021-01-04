Rusya stratejik bölge için Türkiye ile anlaştı

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmanın ardından Ayn İsa’da yaklaşık bir aydır kapalı olan kritik M4 uluslararası karayolu trafiğe açıldı.







Rudaw’ın haberine göre Rus güçleri tarafından M4 karayolunun açılmasıyla birlikte Rakka kırsalındaki Ayn İsa bölgesinden Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Temr kasabasına, oradan Rojava’nın Cezire bölgelerine, Irak Kürdistan Bölgesi ve Irak ile olan el-Yarubiye Sınır Kapısı’na kadar sivil ve ticari araçların geçişi yeniden başladı.





Rusya, Türkiye ile varılan anlaşmanın ardından SDG ile de görüşmeler yürütüyor.





Rudaw’ın Şarkul Avsat’tan aktardığına göre Rus ve Şam hükumeti, SDG güçlerinin Ayn İsa ve çevresinden 5 kilometre derinliğe çekilmesini, bölgedeki resmi kurum binalarına Suriye bayrağının asılmasını ve Suriye düzenli ordusuna tamamen teslim edilmesini talep ediyor.





SDG’ye bağlı Gire Spi Askeri Konseyi Başkanı Riyad Halef, hedeflerinin Türkiye destekli grupların M4 uluslararası karayolunu kontrol etmeyi ve Özerk Yönetim bölgelerinin birbirleriyle olan bağlarını koparmayı amaçlayan operasyonlarına yanıt vermek olduğunu söyledi.





Halef, Rus güçleriyle nihai bir anlaşmaya varıldığı ve bölgenin Suriye düzenli ordusuna teslim edileceğine dair iddiaların ise asılsız olduğuna dikkat çekti. Halef, Türkiye tarafından kontrol edilen bölgeler konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti.





Suriye ordu güçlerinin bölgede konuşlandığı iddiaları için de Halef, bunun temas hatlarındaki bir dizi askeri noktayla sınırlı olduğunu söyledi.





Gire Spi Askeri Konseyi Başkanı Riyad Halef, Rus güçlerinin üç askeri üs inşa ettiğini belirtti.





Halef ayrıca M4 uluslararası karayolu boyunca Rus devriyelerinin gezdiğini de söyledi.





Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eş Başkanı İlham Ahmed de, Rusya’nın bölgedeki anlaşmayı çözmek için sahip olduğu tek yolun, “Özerk Yönetim projesini desteklemesi” olduğunu ifade etti.





Ahmed, “Moskova'nın Suriye topraklarına girerken rejimin hatalarının yükünü taşıdığını” söyledi.





Ahmed şöyle devam etti:





“Ayn İsa, Türk ordusu tarafından belirlenebilecek güç dengesinde yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. Rusya ve Türkiye dahil üç ayrı nüfuz alanı ve onları takip eden yerel güçler bir araya geliyor.”





Ayn İsa, doğusunda Haseke, Rakka ve Deyrezor, kuzeyde de Halep’i birbirine bağlayan M4 uluslararası karayoluna bakan hayati konumu nedeniyle stratejik öneme sahip.





Ayrıca Fırat'ın doğusu ve batısını birbirine bağlayan yol ağına sahip olan M4 karayolu, Halep’in doğu kırsalındaki Kobani ve Minbic şehirlerinin yanı sıra Rojava’nın Cezire bölgeleri ile Rakka ve Deyrezor şehirleri arasındaki ulaşımın kesiştiği noktada bulunuyor.