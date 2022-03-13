Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün: Bomba sesleriyle uyandılar /13 Mart 2022 10:48

Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün: Bomba sesleriyle uyandılar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan işgalde 18'inci gün de bomba sesleriyle başladı. Bir yanda gözler taraflar arası görüşmelere çevrilmişken, diğer yanda zaman zaman şiddetli çatışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde 17 gün geride bırakıldı. İşgal operasyonunun 18. günde Lviv, güne patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesinde referandum düzenlemeye çalıştığını söyledi. Kuleba, “Herson, her zaman Ukrayna’dır ve öyle de kalacaktır.“ dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini belirtti.

ABD’de Joe Biden yönetimi, Ukrayna’ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.
 
Bu arada, Ukrayna’nın bazı şehirlerinde tahliyeler sürüyor. Ülkenin Sumi kentinde bölge halkı çatışmaların ardından otobüslerle tahliye edildi.

İşte Urkayna’da yaşanan son gelişmeler…

Lviv’de art arda patlamalar

Ukrayna’nın batısında bulunan Lviv kenti yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Guardian’ın haberine göre, Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın şehri Lviv’de pazar günü yerel saatle sabah 6 civarı çok sayıda patlama duyuldu. Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, 8 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Polonya sınırına 25 km uzaklıktaki askeri üssün vurulup vurulmadığına ilişkin bir detay verilmedi.

Ukrayna: Cumartesi 13 bin sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerde açılan insani koridorlardan cumartesi günü 13 bine yakın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9’unun kullanılabildiğini ifade etti. Vereşuk, “Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık.” dedi.

Rusya, Ukrayna’da 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Konaşenkov, bir gün içerisinde Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da 1 Mi-24 helikopter, 3 insansız hava aracını vurduğunu belirtti. Ukrayna’ya ait 79 askeri altyapı tesisinin yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta kontrol merkezi, 1 iletişim merkezi, 3 çok namlulu roketatar, 3 elektronik harp istasyonu, 6 cephane ve 54 askeri teçhizat deposunun bulunduğunu aktardı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün: Bomba sesleriyle uyandılar Sonraki Haber >>

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:22