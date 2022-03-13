Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün: Bomba sesleriyle uyandılar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde 17 gün geride bırakıldı. İşgal operasyonunun 18. günde Lviv, güne patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesinde referandum düzenlemeye çalıştığını söyledi. Kuleba, “Herson, her zaman Ukrayna’dır ve öyle de kalacaktır.“ dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiğini belirtti.







ABD’de Joe Biden yönetimi, Ukrayna’ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.





Bu arada, Ukrayna’nın bazı şehirlerinde tahliyeler sürüyor. Ülkenin Sumi kentinde bölge halkı çatışmaların ardından otobüslerle tahliye edildi.





İşte Urkayna’da yaşanan son gelişmeler…





Lviv’de art arda patlamalar





Ukrayna’nın batısında bulunan Lviv kenti yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Guardian’ın haberine göre, Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın şehri Lviv’de pazar günü yerel saatle sabah 6 civarı çok sayıda patlama duyuldu. Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, 8 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Polonya sınırına 25 km uzaklıktaki askeri üssün vurulup vurulmadığına ilişkin bir detay verilmedi.





Ukrayna: Cumartesi 13 bin sivil tahliye edildi





Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerde açılan insani koridorlardan cumartesi günü 13 bine yakın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9’unun kullanılabildiğini ifade etti. Vereşuk, “Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık.” dedi.





Rusya, Ukrayna’da 3 bin 593 askeri altyapı tesisini vurdu





Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da toplam 3 bin 593 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Konaşenkov, bir gün içerisinde Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da 1 Mi-24 helikopter, 3 insansız hava aracını vurduğunu belirtti. Ukrayna’ya ait 79 askeri altyapı tesisinin yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta kontrol merkezi, 1 iletişim merkezi, 3 çok namlulu roketatar, 3 elektronik harp istasyonu, 6 cephane ve 54 askeri teçhizat deposunun bulunduğunu aktardı.



