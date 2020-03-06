Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye gönderme /06 Mart 2020 20:19

Rusya'dan ABD'ye gönderme

İdlib için varılan ateşkes kararının ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada ABD'nin hesaplarının aksine Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de çözümün ana tarafları olduğunu vurgulandı.

SHABER3.COM

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı ateşkes kararıyla Moskova ve Ankara arasındaki iş birliği hatlarının halen aktif olduğunun görüldüğünü ve Washington'un hesaplarının aksine iki başkentin Suriye'de çözümün ana tarafları olduğunu ifade etti.

İş birliği hatlarının faal kalmasını zirveden çıkan en önemli sonuç olarak niteleyen Puşkov, "Bu, Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri korumaya gösterdiği ortak ilgiye ve krizin ilişkileri bozmasına izin vermeme arzusuna dayanıyor" dedi.

Rusya'nın temel tutumunun böyle olduğunu ve Erdoğan'ın bu yaklaşıma bağlı kalmasını umduğunu kaydeden Puşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zira Rusya'yla çatışma, Türk lidere hiçbir şey vermez ve manevra alanını kısıtlar, onu ABD'ye daha bağımlı hale getirir. Dünkü müzakereleri izleyen adım, İdlib'in kaderiyle ilgili 'çok ciddi görüşmeler' olmalı."  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan ABD'ye gönderme Sonraki Haber >>

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:08:02