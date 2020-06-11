Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye Polonya uyarısı /11 Haziran 2020 21:47

Rusya'dan ABD'ye Polonya uyarısı

ABD'nin Almanya'dan çekeceği askerlerini Rusya'nın sınır komşusu Polonya'ya kaydıracağı yönündeki iddia sonrasında Rusya'dan ABD'yi uyaran bir açıklama geldiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Almanya’daki askerlerini Polonya’ya yerleştirmesi durumunda Moskova ile NATO ilişkilerinin daha da gerileceği uyarısında bulunuldu.

ABD medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Trump’ın Almanya’daki 9 bin 500 ABD askerinin çekilmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.

Sözkonusu haberler üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin Almanya’dan çekeceği belirtilen askerlerin Polonya’ya yerleştirilmesi durumunda Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşeceği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Avrupa'dan gerçek anlamda asker çekmesine yönelik her hamleyi memnuniyetle karşılacaklarını, böyle bir adımın bölgedeki gerilimi azaltacağından şüphe duymadıklarını söyledi. Ancak Zaharova ABD'nin Almanya'dan çektiği askerleri Rusya sınırlarına yaklaştırması durumunda ise gerilimin artacağı uyarısında bulundu.

Zaharova “Avrupa’da Amerikan ordusunun varlığına yönelik onu Rus sınırlarına yaklaştırmak için yapılan değişiklikler sadece kıtada halihazırda gergin olan küresel güvenlik durumunu kötüleştirmeyecek ama aynı zamanda Rusya ile NATO arasında yapıcı bir diyaloğun yeniden başlatılması için yapılan girişimlere de köstek olacak” dedi.

Almanya'da olduğu belirtilen nükleer silahlar da taşınacak

Zaharova böylesi bir yeniden asker yerleştirmenin, NATO ile Rusya arasındaki anlaşmaların da ihlali anlamına geleceğini söyledi. Polonya’nın sözkonusu anlaşmalardan çıkılmasını son derece arzu ettiğini de kaydeden Zaharova, Rusya’nın bu anlaşmaların ihlalini kabul edilemez olarak gördüğünü söyledi.

Zaharova ayrıca bu yeniden konuşlandırmayla beraber Almanya’da olduğu belirtilen ABD’ye ait nükleer silahların da taşınmasının sözkonusu olduğunu dile getirdi. Zaharova ABD’nin nükleer silah sahibi olmayan NATO müttefikleriyle bu tür silahlarla tatbikat yapma pratiğinin de Moskova’yı kaygılandırdığını ifade etti. Rusya Dışişleri Sözcüsü bu tür adımların Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiğinin altını çizdi. 

Polonya davet etmişti

Almanya’da koalisyon hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkedeki ABD askerlerinin kalış süresinin uzatılmasına ve askeri kapasitelerinin desteklenmesi için bütçe ayrılmasına karşı çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Almanya’daki ABD güçlerinin başka bir ülkeye konuşlandırılması gündeme gelmişti. Polonya hükümeti ABD askerlerine ev sahipliği yapabileceğini açıklamış ve gerekçe olarak da “Rusya’dan gelecebilecek saldırı endişesi”ni sunmuştu.
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