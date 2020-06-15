Amerikalı askere 16 yıl hapis!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Britanya, Kanada ve İrlanda pasaportlarına sahip olan Paul Whelan, 28 Aralık 2018'de Moskova'daki bir otel odasında Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmıştı.







Rusya, Whelan'ın gizli bilgilerle dolu bir USB çubuğuyla "suç üstü yakalandığını" iddia ederken, ABD'li eski asker çubuğun kendisine bir Rus arkadaşı tarafından verildiğini ve içinde tatil fotoğrafları bulunduğunu söylemişti.





"HİÇBİR DELİL OLMADAN SUÇLU BULUNDU"





ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, hiçbir deli olmadan suçlu bulunan Whelan'ın serbest bırakılmasını talep etti.





"Bu suçlama adaletle alay etti." diyen Sullivan, kararın ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri kötü etkileyeceğini, ancak diyalogun süreceğini ifade etti.





Whelan'ın (sağ başta) avukatı Vladimir Zerebenkov, müvekkili gözaltına alındığında kendisine bir suçlu takası için kullanılacağının söylendiğini belirtmişti.