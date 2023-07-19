Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan BM'ye tahıl anlaşması için 3 aylık mühlet /19 Temmuz 2023 19:14

Rusya'dan BM'ye tahıl anlaşması için 3 aylık mühlet

BM ve Türkiye arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alan Rusya, koşulların yerine getirilmesi için BM'ye üç ay süre verdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve Pazartesi günü askıya aldığını açıkladığı Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönmek için BM'ye üç ay mühlet verdi.

Türkiye ve BM'nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracatını düzenlerken, Rusya ile imzalanan diğer anlaşma, Rus tahıl ve gübre ihracatının Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemesini güvence altına alıyordu. Rusya, bu konuda yeterli adımların atılmadığı gerekçesiyle daha önce de defalarca anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili anlaşmanın uygulanması ve Rusya'nın masaya dönmesi için topun BM'de olduğunu belirterek "Rusya-BM memorandumu, aynen alıntılıyorum, üç yıllığına yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin anlaşmadan çekilmek istemesi durumunda üç ay önceden bildirimde bulunması gerekmektedir. Biz şu an bu bildirimde bulunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Buna göre BM'nin somut sonuçlar ortaya koymak için üç ay süresi bulunduğunu belirten Zaharova, "Dolayısıyla BM Sekreterliği'ndekiler mikrofonlara koşmasınlar, bu üç ayı somut sonuçlara ulaşmak için kullansınlar. Somut sonuçlar çıkarsa bu kapsamlı konuda görüşmelere geri döneriz" ifadelerini kullandı.
Odessa'ya Rus saldırısında 60 bin ton tahıl harap oldu

Rusya'nın, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya Pazartesi başlattığı hava saldırıları Salı gecesi de sürdü. Çok sayıda füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırılarda Ukrayna verilerine göre 60 bin tondan fazla tahıl harap oldu.

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi, saldırılarda Odessa ve Çornomorsk limanlarındaki tahıl depoları ve altyapının kasıtlı olarak hedef alındığını kaydetti. Solskyi, Salı gecesi Odessa yakınındaki Çornomorsk limanında ihracat için depolanan 60 bin tonluk tahılın harap olduğunu belirterek altyapıda meydana gelen hasarın tamamen giderilmesinin en az bir yıl alacağını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların hedefini cephane depoları ve askeri tesisler olarak açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Odessa'ya saldırıların tahıl anlaşmasının askıya alınmasıyla bağlantılı olduğunu savunarak Rusya'nın tahıl anlaşması altyapısını kasıtlı bir şekilde hedef aldığını savundu. Zelenskiy, "Her Rus füzesi sadece Ukrayna değil, dünyada normal ve güvenli bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için bir darbedir" dedi.

Rusya ise Odessa'ya saldırıların, 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı Rus ana karasına bağlayan köprüye düzenlenen saldırıya misilleme amacı taşıdığını bildirmişti.
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