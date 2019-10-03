Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı E,F,G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Liverpool salah ile Barcelona ise Suarez ile üç puanı kurtardı.





Gecenin en heyecanlı maçı İngiltere’de Anfield stadında oynandı. Avusturya temsilcisi Salzburg’u konuk eden Liverpool 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine engel olamadı. Salah sahneye çıkarak durumu 4-3 yapıp kırmızıları büyük bir şoktan kurtardı. Son şampiyonu, Sadio Mane, Andrew Robertson ve Mohamed Salah’ın golleriyle 3-0 öne geçti. Salzburg, Hee-Chan Hwang ile ilk yarı bitmeden bir gol bularak soyunma odasına 3-1 yenik gitti.





İkinci 45 dakikada sahne Salzburg’un oldu. 56. dakikada Takumi Minamino ve 60. dakikada genç yıldız Erling Haland ile skora 3-3’lük dengeyi getirdi ve Anfield’a büyük bir şok yaşandı.







SALAH DEVREYE GİRDİ LİVERPOOL 3 PUANI ALDI





Kabustan çabuk uyanan Liverpool, 69. dakikada bir kez daha Salah’la golü buldu ve skoru 4-3 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Liverpool, 7 gollü maçta zorlansa kazanmayı bildi. İlk galibiyetini alan İngiliz devi grupta 3 puana yükseldi. Salzburg ise 3 puanda kaldı.





CHELSEA DEPLASMANDA LİLLE 2-1 GEÇTİ







Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, H Grubu ikinci maçında Chelsea’yi konuk etti. Londra ekibinin 22. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gole 33. dakikada Victor Osimhen’le cevap veren Lille, 79. dakikada Willian’ın golüyle yıkıldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken karşılaşmaya kulübede başlayan Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu. İlk galibiyetini alan Chelsea 3 puana yükselirken Lille, H Grubu’nda puansız kalan tek takım oldu.





LEİPZİG EVİNDE LYON’A YENİLDİ





Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Lyon, konuk olduğu Leipzig’i 2-0 mağlup etti. 11. dakikada Memphis Depay ile öne geçen Fransa temsilcisi, 65. dakikada Martin Terrier ile 2-0’ı buldu. Konuk ekip bu galibiyetle 4 puana yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 3 puanda kaldı.





BARCELONA İNTER’İ SUAREZ’LE MAĞLUP ETTİ







Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Barcelona ile Inter Camp Nou’da karşı karşıya geldi. Henüz ikinci dakikada Lautaro Martinez’in attığı golle Inter 1-0 öne geçti. Bu skoru ilk yarı byunca koruyan İtalyan ekibine dur diyen ise Luis Suarez oldu. Uruguaylı golcü önce 58. dakikada skoru eşitlerken 84. dakikada da üstünlüğü getiren golü kaydetti. Katalanlar bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken İtalyan ekibi ise 1 puanda kaldı.





BENFİCA, ZENİT DEPLASMANINDA KAYIP





Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Benfica’yı konuk eden Zenit, rakibin 3-0 mağlup etti. Rusya temsilcisinin gollerini Artem Dzyuba, Ruben Dias(KK) ve Serdar Azmoun kaydetti. 85. dakikada Raul de Tomas’ın attığı gol Portekiz ekibine yeterli olmadı. Zenit bu skorun ardından puanını 4 yaparken Benfica, iki maçın ardından puansız kaldı.





AJAX İSPANYA’DA HIZ KESMEDİ





H Grubu mücadelesinde Valencia’ya konuk olan Ajax, deplasmanda 3-0 galip geldi. Hollanda ekibinin gollerini Hakim Ziyech, Quincy Promes ve Donny van de Beek kaydetti. Ajax bu skorla ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Valencia ise 3 puanda kaldı.





NAPOLİ SESİZ KALDI





Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Napoli, Genk deplasmanına konuk oldu. İlk maçında Liverpool’u 2-0 mağlu eden Napoli, Genk karşısında aradığı golü 90 dakika boyunca bulamazken sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Puanını 4’e çıkardı.