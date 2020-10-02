Saray'da pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in tutuklanmasını ve görevden azledilmesini "milli iradeye darbe" diye nitelendirdi.





“Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır.” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Kürtlere kin ve nefret saçtılar. Bilgen’i Anayasa Mahkemesi kararına inat hapse atıp, seçimle alamadıkları Kars’ın iradesine kayyım atadılar. Sarayda pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!” ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tutuklanan Ayhan Bilgen’in görevden azledilip, Kars Belediyesi’ne kayyım atanması üzerine açıklama yaptı.





“Seçimle gelen seçimle gitmelidir.” diyen Torun, yaşananların hukuki değil, siyasi olduğunu vurgulayarak, Kars Belediyesi’ne planlı bir operasyonun yapıldığını ifade etti.





"HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN, MİLLETİN İRADESİNE DARBE VURAMAZSINIZ"





Torun, "Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız." dedi.





Torun şöyle devam etti: "Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz.”







"TEK ADAM REJİMİNİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDEKİ SON ÇIRPINIŞLARI"





CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye siyasi tarihi anlatılırken bugünler için ‘Tek adam rejiminin çöküş dönemindeki çırpınışları’ denilecek! HDP’lilerin tutuklanması tamamıyla siyasidir. Ne yaparsanız yapın sandık vatandaşın önüne ilk geldiğinde gideceksiniz!” ifadelerini kullandı.