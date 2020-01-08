Saraydan istifa etti

Adnan Tanrıverdi’nin gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerinden istifa ettiği belirtildi.





‘OMUZLARIMDAN BÜYÜK BİR YÜK KALKMIŞ OLDU’





Gazeteci Müyesser Yıldız, Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu ASSAM’ın WhatsApp grubunda birkaç saat önce, “Değerli Arkadaşlarım, hayırlı günler dilerim. Allah yardımcınız olsun. İlerleyen yaşım ve her gün artarak devam eden tezvirat kampanyasını gerekçe göstererek, bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerimden affımı talep ettim. İstişaremiz sonunda Cumhurbaşkanımız talebimi kabul ettiler. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış oldu. Hayatın normal akışını yaşıyoruz. Göreve devamımı isteyen arkadaşlarım oldu. Şimdiye kadar olduğu gibi, son emeklilik talebimde de yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum. Hakkınızı helal ediniz” mesajını attığını yazdı.





‘ASSAM MEHDİ İÇİN ORTAM HAZIRLIYOR’ DEMİŞTİ





Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesi’nin iş birliğiyle ‘ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi’ temasıyla İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresine katılan Tanrıverdi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada “İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.



