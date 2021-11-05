Saray'dan Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddiaları hakkında ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “dövizdeki hızlı artış, TL’deki değer kaybı, Hazine’ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar’’ gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu ancak Erdoğan’ın “şimdilik kabul etmediği” iddialarına Cumhurbaşkanlı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.



Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın yeniden getirileceği ileri sürülmüştü.



Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" ifadelerini kullanarak haberlere tepki gösterdi.