Savcı Özgür Kaya, Korona'dan öldü

Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı emrine tayin edilen evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya'ya yeni tip Koronavirüs (Covir-19) teşhisi konulmuştu.
20 gündür Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören Savcı Kaya bugün hayatını kaybetti. Kaya için bugün Van Adliyesi önünde merasim düzenlendi.
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, Korona'dan hayatını kaybetti.
Cenaze merasimine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, hakim savcılar ve adalet personeli katıldı.