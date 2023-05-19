Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık, Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti /19 Mayıs 2023 21:53

Savcılık, Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, emekli Albay Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Gece saatlerine kadar süren yargılamada, sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Buna göre “yurt dışına çıkış yasağı” ve “haftanın belirli günü imza atmak” şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.

“SANIKLAR FİRAR EDEBİLİR”

Bu gelişme üzerine ara karara yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, tahliye kararına itiraz etti.

Savcı Ergün’ün mahkemeye sunduğu dilekçede, sanıklardan Levent Göktaş’ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istinaden Türkiye’ye iade edildiği hatırlatıldı.

Bu nedenle iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarılan dilekçede, ayrıca sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri vurgulandı.
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