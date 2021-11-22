Daire başkanının nefret söylemi: Başlarını ve ellerini kesip, kan kusturacağız!

Binlerce hakim ve savcıya ‘piç’ diyerek küfürler savuran Erdal Demir, ayrıca ‘paralel alçaklar, acımak yok’ ifadelerini kullanıyor. Erdal Demir, sadece küfür ve tehditle de yetirmemiş. Gözaltına alınan hakim ve savcıların da listesini yayınlamış. Söz konusu listede hangi il ve ilçeden kaç hakim ve savcının alındığı yazılıyor.







CAHİDE KESKİN: O KİŞİ BENİM



TR724'ün haberi ne göre KHK’lı Cumhuriyet Savcısı Dr. Hasan Dursun’un ortaya çıkartığı paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cahide Keskin isimli yargı mensubu, “Erzincan 1 yazmış ya; o kişi benim. Annem babam kabirlerinde benim gibi evlat yetiştirmenin huzuruyla yatıyor. Bununkiler ne halde acaba?” ifadelerini kullanıyor.













Hasan Dursun’un konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





NEFRET KOKULU BAĞIMSIZ YARGIÇ! TWETLERİ





Fotoğraftaki şahıs, 15 Temmuz tarihinde HSK genel sekreter yardımcısı pozisyonunda bulunan Erdal Demir’dir. @ErdalDemlr Halen Adalet Bakanlığı’nda @adalet_bakanlik daire başkanı. 16 Temmuz ve sonrasında attığı utanç verici,insanlık suçu twitlerine rastladım.

Erdal Demir, 15 Temmuz tiyatrosu sonrasında gaza! gelerek, içinde sakladığı, yerli ve milli bir yargı bürokratından beklenen tepkiler göstermiş:

-acımak yok -paralel alçaklar

-f…piçlerine kan kusturma günü

-başlarını keseceğiz,

-hepsini toplayacağız,

-ellerini keseceğiz…













Erdal Demir, operasyonel hesabından 5.000 hakim ve savcının ihracı ve tutuklanmasının koordinasyonu için Ankara Hakimevinde kurulan karargahta görevli neferlerden! olarak bir ekran fotosu da paylaşmış. Muhtemelen yakalanan yargı mensuplarının sayısı ve gözaltı yerleri listelenmiş.





Demir, @ErdalDemlr hesabı yanında, daha sonradan kapattığı operasyonel olarak kullandığı anlaşılan @rdldmr isimli hesabı kullanmış. Her iki hesapta kullanılan dil ve ahlaki seviye! sahibini hemencecik ele veriyor.





15 Temmuz gecesi Ankara Hakimevinde toplanan ‘çete’nin üyeleri ve neler yaptığına dair daha önceden yazmış olduğum makaleme, @erdaldemlr paylayımlarını da nazara alarak yeniden göz atmanızda yarar var.







“At sahibine göre kişner” diye anlamlı bir atasözümüz var. Dolayısıyla Erdal Demir’in @ErdalDemlr cesaretli ve cüretkar açıklamalarını HSK Bşk. vekili Mehmet Yılmaz’ın @mehmetyilmaz073 ifşaatları ile beraber okumakta yarar var.





2014 sonrasında yargıyı ağzı bozuk, bilgisi kıt, vicdanı satılık veya kiralık, kin ve nefretle dolu, hukuku bükme konusunda yetenekli, suç ve günah işleme hususunda fetvalı, “devletin bekası tehlikedeyse gerisi teferruattır” mottosuyla sarhoş “derin yerli bir AKIL!” yönetiyor.





Erdal Demir @erdaldemlr , binlerce yargı mensubundan bir numune. Ancak bu tür yargı mensuplarının duyurulması ve ifşası, cübbeleri ardına gizlenerek hak ve özgürlüklerimize saldırmalarını önleyecektir. Lütfen ahlaksız, küfürbaz, suç faili yargı mensuplarını DM’den benimle paylaşın.





15 Temmuz sonrası süreçte sistematik ve planlı olarak işlenen/işlenmeye devam eden insanlığa karşı suç oluşturacak eylemlere iştirak eden, katkıda bulunan, malzeme sağlayan herkes hukuk geri geldiğinde yargılanacak ve/ya toplum vicdanında mahkum olacaktır.