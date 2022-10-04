Samanyolu Haber /Gündem / Sayısal Loto'da, 'bu kadar da olmaz' dedirten 'çılgın' şaibe /04 Ekim 2022 10:43

Sayısal Loto'da, 'bu kadar da olmaz' dedirten 'çılgın' şaibe

"Çılgın Sayısal Loto"nun 1 Ekim 2022 tarihli çekilişinde "çılgın" bir tesadüf yaşandı. 90 sayı arasından çıkan 8 sayıdan 5’inin 43-44-45-46 ve 47 olması şaibe iddialarını doğurdu.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 5 rakam ardışık olarak geldi. 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 43, 44, 45, 46, 29 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayıları peş peşe geldi. 6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi'ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı. Şaibe iddialarıyla sık sık gündeme gelen Milli Piyango oyunları yıllardır tartışmalı tesadüflere sahne oluyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Bursa'da 2 Şubat 2021'de iki farklı bayiden bir saat arayla elektronik makineden Şans Topu oynayan bir vatandaşa, aynı 6 sayı geldi. 6 sayının aynı olma ihtimalinin, 3 milyon 895 bin 584'de bir olduğu hesaplandı.

30 Ocak 2019'da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.

Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara'ya (Yenimahalle'ye) isabet etti.
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