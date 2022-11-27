Samanyolu Haber /Dünya / Scholz kararlı: Almanya yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıracak /27 Kasım 2022 13:08

Scholz kararlı: Almanya yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıracak

Almanya Başbakanı OIaf Scholz, ülkede yaşayan yabancıların Alman vatandaşlığına geçmelerini kolaylaştıracaklarını tekrarladı. İçişleri Bakanlığı, çıkartılacak tasarıyla ilgili çalışmaların neredeyse bittiğini açıkladı.

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Bild gazetesinin haberine göre, hükümet ülkede yasal olarak 5 yıl yaşayan yabancılara Alman vatandaşlığına geçme imkanı verecek. Uzmanlar, tasarının yasalaşması durumunda yaklaşık 2 milyon yabancı ülke vatandaşının bu uygulamadan yararlanabileceğini öngörüyor. Tasarının bakanlar kuruluna ve ardından Federal Meclis’in gündemine ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Cumartesi günü konuyla ilgili video mesajı yayımlayan Başbakan Olaf Scholz, geçen yıl eylül ayında işbaşına gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) kurduğu hükümetin, sağcı partilerin itirazına rağmen ülkede yaşayan yabancıların Alman vatandaşlığına geçmelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Scholz, Almanya’nın uzun zamandan bu yana bir çok kişi için ‘umut ülkesi’ haline geldiğini belirterek, ülkede kök salmış insanların vatandaşlık almaya karar vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Scholz, “Almanya’nın kadın, erkek yabancıların vatandaşlığa alınması için daha iyi kurallara ihtiyacı var.” diyerek konuyla ilgili yasal reform yapılması konusunda yeni hükümetin kararlı olduğu mesajını verdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin’de dün düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığında Vatandaşlık Yasası’nın modernizasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların neredeyse bittiğini söyledi.

KİMLER VATANDAŞ OLABİLECEK?
Öte yandan, Bild gazetesinin İçişleri Bakanlığında tasarıya ilişkin sürdürülen görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet ülkede yasal olarak 5 yıl yaşayan yabancılara Alman vatandaşlığına geçme imkanı verecek.

Göçmen kökenli ebeveynlerden birinin yasal olarak 5 yıl boyunca Almanya’da yaşaması durumunda bu ebeveynlerin ülkede doğan çocukları otomatik olarak Alman vatandaşlığı alabilecek. Hükümetin, yabancıların Alman vatandaşlığına geçişlerde kendi vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğunu kaldırmayı istediği, böylelikle çifte vatandaşlığın birçok durumda normal olacağına işaret edildi.

67 yaş üstünde olan ve misafir işçi olarak ülkeye gelenler için yazılı sınav zorunluğu kaldırılacak ve bu kişilerin Alman vatandaşlığı almaları için sözlü iletişim sağlamaları yeterli görülecek.

1 YILDA 131 BİN KİŞİ ALMAN VATANDAŞI OLDU
Almanya’da geçen yıl 131 bin 600 göçmen Alman vatandaşı oldu. Bunların dörtte birinin AB ülkesi vatandaşları oluşturuyor. Almanya’da, daha önceki senelere oranla geçen yıl vatandaşlık alanların sayısı yüzde 20 artış gösterdi. Bunun nedeni olarak Suriyelere daha fazla oranda Alman vatandaşlığı verilmesi gösteriliyor. Almanya, 84 milyonla AB’nin en kalabalık ülkelerinde biri.

 
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