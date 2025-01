Scholz'dan İsrail'e destek, Filistinlilerin sürgününe tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Scholz, başkent Berlin'de partisinin seçim etkinliğinde bir katılımcının savaş suçu işleyen İsrail'e Almanya'nın neden silah sağladığına ilişkin sorusuna yanıt verdi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu konudaki perspektifin İsrail ve Filistin devletinin barış içinde bir arada yaşamasının mümkün olduğu iki devletli bir çözüm olması gerektiğini ifade eden Scholz, "Benim açımdan bu somut olarak, Filistin özerk yönetiminin Gazze'nin sorumluluğunu da üstlenmesi ve iki devletli bir çözüm ihtimalinin de buradan gelişmesinin gerektiği anlamına geliyor" dedi.





Scholz, bir arada yaşamanın ancak bu şekilde mümkün olabileceğini ve bunu savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.





'İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ DEVAM EDECEK'

Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump'a isim vermeden tepki gösteren Scholz, "Kamuoyunda yapılan güncel açıklamalara ilişkin şunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum: Herhangi yeniden yerleşim planları, Gazze halkının Mısır ya da Ürdün'e sürülmesi fikri kabul edilemez" ifadesini kullandı.





İsrail'e kendini savunması için Almanya'nın silah desteği verdiğini belirten Scholz, "Her bir kararı ayrı ayrı değerlendirdik. Bu konuda her bir kararı kamuoyu önünde konuşmadık" diye konuştu. Scholz, İsrail'e silah desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Ancak uluslararası hukuka saygı, Gazze halkına sivil yardım, iki devletli çözüm ve geleceğe yönelik adil bir perspektif içeren her şeyin temelinde" ifadesini kullandı.





Şimdi barışa yönelik umudun riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Bu çok ama çok önemli. Bu sadece bir duraklama değil. Ateşkesten kalıcı bir barış oluşmalı" diye konuştu. Etkinlikte 2 kişi Scholz'u Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasından dolayı sözlü protesto etti.





BM'DE TEPKİ: MÜLTECİLERİN SORUNLARINA ADİL ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ

Bileşmiş Milletler’e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısını ve İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.





Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdülhalik, New York'ta UNRWA ile ilgili BM Güvenlik Konseyi oturumunda Arap Grubu adına açıklama yaptı.





Abdülhalik, Arap Grubu’nun, “yerleşim, toprak ilhakı veya Filistin topraklarının yerinden edilmesi yoluyla boşaltılması veya Filistinlilerin topraklarından geçici ya da uzun vadeli olarak nakledilmesi veya sökülüp atılmasının teşvik edilmesi yoluyla devredilemez haklarına yönelik her türlü ihlali tamamen reddettiğini” aktardı.





Arap ülkelerinin Filistin halkının mücadelesini desteklediğine dikkati çeken Abdülhalik, iki devletli çözüme işaret etti. Abdülhalik, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlamasına da tepki göstererek, uluslararası topluma Filistinli mültecilerin sorunlarına adil çözümler oluşturma çağrısı yaptı.





TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.