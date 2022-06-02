Scorpions, Rus işgali sebebi ile ünlü şarkısının sözlerini değiştirdi

"Şarkım bir Amerikan propagandası değil"

Die Zeit gazetesine konuşan Klaus Maine, "Wind of Change'i hep söylediğimiz gibi söylemeyi artık hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.Meine "Moskova'yı takip ediyorum / Gorky Parkı'na doğru....Bırak balalaykan şarkı söylesin" sözleri ile Rusya'yı 'romantikleştirmenin' artık doğru olmadığını söyledi.Bunun yerine grup 26 Mart'ta başlayan ABD ve Avrupa turunda en bilinen şarkılarında "Şimdi kalbimi dinle/ Ukrayna diye atıyor/ Değişim rüzgarını bekliyor" sözlerini kullanmaya başladı.1990 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen şarkı 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı ve Sovyetler Birliği'nin yıkılışını temsil eder hale gelmişti. 2005 yılında da Alman kamu yayıncısı ZDF tarafından yapılan ankette 20'nci yüzyılın şarkısı seçilmişti.Meine şarkının söz ve müziğini Moskova Müzik Barış Festivali'nde sahne aldıktan hemen sonra 3 ve 4 Eylül 1989 tarihinde yazdığını açıklamıştı.Öte yandan araştırmacı gazeteci Patrick Radden Keefe herhangi somut bir kanıt olmamasına rağmen şarkının CIA tarafından yazıldığı iddiaları üzerine bir podcast serisi hazırlamıştı. Meine bu iddiaları reddederek en ünlü şarkısının Amerikalı propaganda memurları tarafından yazılmadığını savundu.