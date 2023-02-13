Seçim için konuşulan yeni senaryo: Bir ihtimal daha var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşanan yıkım yürekleri dağladı. Felaketin yaşandığı 10 il için tüm Türkiye birlik olurken, dünya genelinden akın akın yardımlar geldi. Resmi verilere göre can kaybı sayısı resmi verilere göre 29 bin 905'e yükseldi, 80 bin 278 kişi yaralandı. Depremin 8. günde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzun saatler geçse de güzel haberler gelmeye devam ediyor.





Yaşanan depremin ardından 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Deprem bölgesine giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmayabileceğini ancak 18 Haziran'da yapılması için çabalayacaklarını söylemişti.





Seçimlere dair yeni senaryo ortaya çıktı.





Gazeteci yazar Mehmet Tezkan, şimdilik 18 Haziran tarihinin ağır bastığını, ancak bir olasılığın daha olduğunu söyledi. Tezkan, seçimlerin bir yıl ertelenerek 2024'te yapılacağını öne sürdü.





Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'ın iddiaları şu şekilde:







"YSK; 'Depremden 13 milyon insan etkilendi. 10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kayıt kuyut kalmadı, yenilemem lazım, önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamam. Seçimi etkiler' diyerek…





Ve… Hazırlık yapamadım bahanesiyle seçimi eylül ayına öteleyebilir… Galiba böyle de olacak…





Şimdi diyeceksiniz ki iktidarın işine gelir mi?





Cevap vereyim; iktidar, yani Erdoğan, yani Saray 6 Şubat’tan önce bir an önce seçim yapma derdindeydi. Ekonominin dişlileri birbirinden ayrılmadan seçime gitme niyetindeydi.





6 Şubat’taki büyük felaketten sonra işler değişti. Ne mayıs ayına yetişir ne haziran ayına… Öteleseler, kakalasalar sarkıtacakları tarih sonbahardır.





İktidar yani Saray; ‘Yaz aylarında insanlar rahatlar, enkaz kaldırılır, yeni binaların temeller atılır, umut saçılır, acıları hafif de olsa küllenir. Yaralıların bir bölümü sağlığına kavuşur. Depremden etkilenmeyen illerde yaşayanların bir kısmı ‘ah vah’ demeyi bırakır. Bir kısmı unutur’ diye düşünüyor olabilir…





İktidar böyle düşünüyorsa YSK’da gereğini yapar. Kılıf bulur…





Konuşulan bir olasılık daha var. Seçimin bir yıl ertelenmesi. 2024 yılında yerel seçimle birleştirilmesi.





Olabilir mi?





Olabilir, konuşalım… Anayasa’ya göre savaş hali dışında seçim ertelenmiyor. Savaş çıkacak bir ortam yok. Yunanistan’a bir gece ansızın gelebiliriz dedik, kör talih onlar bir gece ansızın ama izinle enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için geldi. Bu sebeple seçim 2024’e kalmaz diyorum…





Kimileri; Erdoğan yıkılan konutlar için ‘Bir yıl süre verin’ dedi ya bu sözü dayanak noktası yaparak seçim ertelenecek diyor.





Senaryoları şöyle: Erdoğan büyük deprem ve depremin ekonomiyi daha da sarsacağını gerekçe göstererek ülke çapında OHAL ilan eder. Meclis anında onaylar. Seçimi bir yıl ertelediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlar.





Bu kararnameye itiraz kime yapılabilir? Anayasa Mahkemesi’ne…. Ama… Anayasa Mahkemesi OHAL döneminde Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne bakmayacağını ilan edip elini kolunu bağladı.





Gerçekleşme ihtimali var mı? Yüzde 50… Saray’ın planı buysa yüzde 100… Bu ülkede artık hiçbir şeye ‘Bu kadarı da olmaz ya’ diyemiyoruz."