Sedat Peker, 'Ağar çöktü' demişti; Yalıkavak marinada neler oluyor?

Peker’in ‘çökme’ ve kaçakçılık iddialarıyla gözlerin çevrildiği Yalıkavak Marina’daki eski otel binasının yerine ruhsatsız iki katlı bina yapılıyor. Bodrum Belediyesi’nin iki kez mühürlemesine rağmen kaçak inşaatın sürmesi dikkat çekti.







MARİNAYA AĞAR VE OĞLU ÇÖKTÜ İDDİASI

Birgün’den Timur Soykan’ın yazısına göre dünyanın en gösterişli yat limanlarından biri olan Bodrum Yalıkavak Marina, son bir yıldır Türkiye’nin gündeminde. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yalıkavak Marina’ya eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın çöktüğünü iddia etti. Peker’in iddiasına göre 2016’da Yalıkavak Marina’nın sahibi Azerbaycanlı oligark Mübariz Mansimov tehdit edilerek hisseleri düşük fiyattan yine Azerbaycanlı olan Anar Alizade’ye devredildi. Marinanın yönetimi ise Mehmet Ağar ve oğluna bırakıldı.





MANSİMOV MARİNA DAVASINI KAYBETTİ

Marinanın satışının iptali için dava açan Mansimov ise Hizmet Hareketi’ne üye olmak suçlamasıyla 2020’de tutuklandı. Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi. Peker, Ağar’ın büyük yatlarla marinadan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığını öne sürdü. Ağar ise Sözcü’den Saygı Öztürk’e verdiği röportajda iddiaları yalanladı. Mansimov ise Bodrum’da görülen marina davasını kaybetti.





5 AYDIR RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILIYOR

Bodrum Yalıkavak Marina’da 5 aydır ruhsatsız şekilde inşaat yapılıyor. Bodrum Belediyesi’nin mühürlediği şantiyede vinçler ve işçiler çalışmaya devam ediyor. Bodrum genelinde turizm sezonu nedeniyle inşaat yasağı varken bu çalışmalar sürüyor. Marinadaki eski otel binası tamamen yıkılırken, onun yerine iki katlı çok daha büyük bir otel inşa ediliyor.





MANSİMOV: YAPILAŞMA İZNİNİN HEPSİNİ KULLANMIŞTIK

Yalıkavak Marina’nın baskıyla elinden alındığını iddia eden Mübariz Mansimov “Orada 5 bin 500 metrekare toplam yapılaşma izni vardı. Biz hepsini kullanmıştık, 1 metrekare bile kalmamıştı. Bunu katbekat geçmişler. Eski otel bir katlıydı, en az 5 metre daha yükseltmişler. Biz buraya çivi çakamıyorduk. Denize 10 metre mesafede bunu yapıyorlar” dedi.





MANSİMOV: ARKASINDA GÜÇ OLAN BİRİSİ YAPABİLİR

Mübariz Mansimov ise Yalıkavak Marina’yı fiilen Mehmet Ağar’ın yönettiğini iddia ediyor. “Bu inşaatları ancak arkasında büyük bir güç olan biri yapabilir” diyor.