Sedat Peker'den yeni açıklama: 'Seçime 2 ay kala yaşanacak cehennem açık davettir'

BAE'de yaşayan Sedat Peker, kendisine yakınlığıyla bilinen Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.





Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili cevap veren Sedat Peker Levent Göktaş'ın avukatı tarafından yalanlanan hesabının gerçek olduğunu iddia etti.





"Bu hesap sahte değildi. Mesajımı alan Levent Göktaş tarafından kapatıldı.' diyen Peker mesajında ''Dün gece Levent Göktaş tarafı beni aradı. Onlara dedim ki: 'Yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur.' Avukat Celal Ülgen Bey bu konular yüzde 90 Levent Göktaşa ait derken, benim tehdidimden sonra yalandan Celal Ülgen Bey’i kötüleyen birkaç tweet yazarak 'Bu hesap Levent Göktaş'a ait değil' dediler.'' ifadelerine yer verdi





Seçime 2 ay kala yeni paylaşımlarda bulunacağını ima eden Peker 'Unutmayın, bir tripod bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Her gece dua ederken intikamlarına memur tayin edilmek için dua ettiğim Mitat Paşa’nın, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in ve benim kızlarımın gözyaşlarına yenileceksiniz. Yüce ALLAH’ın gazabı olarak bu dünyaya geldiğimi öğreneceksiniz. Söz namus, göreceksiniz." dedi