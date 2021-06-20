Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den yeni Süleyman Soylu paylaşımı /20 Haziran 2021 20:58

Sedat Peker'den yeni Süleyman Soylu paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ortaya attığı iddialarla dikkat çeken Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Soylu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulundu.

YouTube'dan yayımladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 

'HEPSİNİN DOSYASI ÖNÜMDE'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik paylaşım yapan Peker, ''Süslü süleyman, özel günlere değer veren bir kişilik olduğum için bugün seninle ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Ama şunu unutma, seni mahvedeceğim. Bütün çaldığın çırptığın ne varsa hepsinin dosyası önümde. Bu azap bitsin diye Yüce Allah’a yalvaracaksın ama bitirmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker'den yeni Süleyman Soylu paylaşımı Sonraki Haber >>

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:15:58