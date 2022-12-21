Samanyolu Haber /Gündem / Sedef Kabaş'ın "Erdoğan'a hakaret" suçundan aldığı ceza belli oldu /21 Aralık 2022 14:21

Sedef Kabaş'ın "Erdoğan'a hakaret" suçundan aldığı ceza belli oldu

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddia edilen Sedef Kabaş'ın 35 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddia edilen gazeteci Sedef Kabaş'ın 35 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Sedef Kabaş'ın ocak ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Ferah Yıldız, müvekkillerine hakaret edildiği iddiasıyla İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, davanın kabulüne karar verilerek, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak 2022'den itibaren yasal faizi ile Sedef Kabaş ve ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar'dan tazmin edilmesi istendi.

Davanın kabulüne karar veren İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı karara bağladı.

Mahkeme, Sedef Kabaş'ın, 35 bin liralık manevi tazminatı haksız fiil tarihi olan 14 Ocak 2022 itibarıyla işleyecek olan yasal faiziyle davacı Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

Davalı Fırat Sakar'a karşı açılan davanın reddine karar veren mahkeme, ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin de 25 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

Kabaş'a, olay tarihinde kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ceza davasından "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
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