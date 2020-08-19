Samanyolu Haber /Ekonomi / Servetine servet kattı /19 Ağustos 2020 12:50

Servetine servet kattı

Elektrikli otomobil devi Tesla hisseleri bu yıl yüzde 350'den fazla değer kazanırken, şirketin kurucusu Elon Musk'ın toplam serveti 90 milyar doları aştı.

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla hisselerinin dün yüzde 11 değer kazanmasıyla servetini 7,8 milyar dolar artırdı. Musk dünyanın en zengin dördüncü kişisi haline geldi. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, Tesla hisselerinin artışı Musk’ın Louis Vitton ve Dior’un sahibi Fransız Bernard Arnault'u geride bırakmasını sağladı. 

TESLE HİSSELERİ YÜZDE 350 DEĞER KAZANDI

Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 90 milyar doları aşkın servetiyle dördüncü sıraya yükseldi. Listede üçüncü sırada ise 99,4 milyar dolarlık servetiyle Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var.

Musk’ın serveti bu yıl 57 milyar dolardan fazla büyüdü ve endekste bu büyüme Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un akabinde en fazla ikinci artış oldu. 

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 350’den fazla değer kazandı.

Dünyanın en zengin adamı Bezos ise 2020'de 73 milyar dolar biriktirdi ve şu anda 195 milyar dolar değerinde.
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