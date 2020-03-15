Seyircisiz ve sessiz derbi!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.





Koronavirüs salgını sebebiyle Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.





Derbide futbolcular ve hakemler, tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.





GALATASARAY'DA İKİNCİ YARIDA ÖMER BAYRAM SAHADA





Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar oldu. Onyekuru ve Donk ile pozisyonlar bulan Galatasaray ataklardan gol çıkaramayınca ilk yarı golsüz sona erdi.





Fatih Terim ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı ve Younes Belhanda'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.





İkinci yarıda Galatasaray kanat organizasyonlarıyla golü ararken, Beşiktaş ise hızlı hücumlarla öne geçmenin yollarını aradı. Pozisyon açısından kısır geçen dakikalarla birlikte tarafla eşitliği bozamadı.





İKİ TARAF 1'ER PUANA RAZI





Hakem Abdulkadir Bitigen'in son düdüğüyle birlikte dev derbi başladığı gibi sona erdi: 0-0.





Bu sonucun ardından Galatasaray son 2 haftada 2 puan toplarken, Beşiktaş'ın iki haftalık galibiyet serisi sona erdi.





SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU:



