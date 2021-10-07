Avrupa Birliği (AB) sınırlarında sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli şahısların AB hükümetleriyle bağlantılı polisler olduğu iddia edildi. LH Reports‘un (Light House Reports) kameralarına yansıyan şok görüntüler, kimliği belirsiz şahısları kimin yönettiğini ve finanse ettiği tartışmalarına ışık tutuyor.KRONOS34.NEWS'ingöre, Avrupa Birliği, kimliği belirsiz maskeli kişilerin, AB sınırlarında bulunan sığınmacıları geri çevirmek için yürüttüğü şiddetli bir kampanyanın varlığını reddetti. Ancak LHReports ve bazı medya kuruluşlarının aylarca süren bir araştırmasıyla bu gruplara ilişkin bazı veriler elde edildi.Elde edilen raporlara göre bu birimlerin Avrupa Birliği hükümetleri ile bağlantılı polis birimleri olduğu anlaşıldı. AB’nin reddettiği bu operasyonlar, AB bütçelerinden finanse ediliyor.

LH reports, Hırvatistan ve Bosna Hersek sınırında bulunan sığınmacıları geri göndermek isteyen şahısların görüntülerini kayıt altına aldı. Videonun adli incelemesi, maskeli kişilerin Hırvat polisinin ‘Müdahale Polisi’ adlı bir şubesiyle uyumlu ekipman ve üniformaları olduğunu ortaya koydu.Maskeli şahısları, Afgan ve Pakistanlı sığınmacıları döverken tonfa adı verilen özel bir sopa kullandıkları da kameralara yansıdı. ‘Tonfa’nın yalnızca Hırvat yetkililer tarafından Müdahale Polisine verildiği ortaya çıktı.Operasyonlara karışan polislerin ifadeleri, sığınmacılara karşı düzenli olarak şiddet uygulandığı ve mallarının çalındığı, diğer eşyalarının ise çöplüklerde yakıldığını ortaya koydu. Muhbirler, bu eylemlerin ‘Koridor’ kod adlı ulusal bir operasyonun parçası olduğunu söyledi.Hırvat hükümeti, polisin sınırlardaki faaliyetlerini izlemek için AB finansmanının bir koşulu olan Bağımsız İzleme Mekanizması kurdu. Ancak raporlar, önceden planlanmış izleme ziyaretlerini gerçekleştiren 2/5 kuruluşun Hırvatistan içişleri bakanlığından fon aldığını ortaya koydu.AB, Koridor da dahil olmak üzere Hırvatistan’ın sınır operasyonlarını finanse ediyor. Açık kaynaklı kanıtlar, Koridor’un bir parçası olan Müdahale Polisi’nin görevdeyken sınır boyunca otellerde kaldığı, otel ve diğer ihtiyaçlarının AB’nin İç Güvenlik Fonundan ödendiğini gösteriyor.Sığınmacılara şiddet gösterirken videoya yakalanan polis memurlarının giydiği ceketler, AB’nin ihale veri tabanında bulunan belirli açıklamalarla eşleşiyor. 2018’de AB, memurlar için günlük ödenekleri ve fazla mesai ödemelerini finanse etmek için Hırvatistan’a 6,8 milyon euro tahsis etmişti.LHReports’a göre, Romanya’da insanları Sırbistan’a geri yollayan Romen polis birimlerini avcıların kullandığı uzaktan kamera teknolojisini kullandı. Videolar, bu geri gönderme sırasında polis tarafından ciddi şekilde saldırıya uğradıklarını söyleyen kişilerin ifadeleriyle desteklenirken, Yunanistan’dan alınan videolar, açık denizlerde sığınmacıları ülkeye almamak için şiddet uygulayan maskeli kişileri gösteriyor. Eski kıdemli Yunan sahil güvenlik görevlileri, bu maskeli kişileri seçkin Yunan sahil güvenlik birimlerinin üyeleri olarak tanımladı: Sualtı Operasyonları (MYA) ve Özel Operasyonlar (KEA) ve (OEA).