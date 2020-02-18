Samanyolu Haber /Spor / Şili'deki olaylı maçta ilginç görüntü: Kaleci bakın ne yaptı /18 Şubat 2020 23:57

Şili'deki olaylı maçta ilginç görüntü: Kaleci bakın ne yaptı

Şili'de Colo Colo ile Universidad Catolica arasında oynanan olaylı maçta ilginç anlar da yaşandı. Taraftarların sahaya fırlattığı cep telefonunu alan kaleci, konuşur gibi yaparak telefonu kulağına götürüp sonra da takım arkadaşlarına teslim etti.

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Şili’de oynanan Colo Colo-Universidad Catolica maçında olaylar çıktı. Colo Colo taraftarı bir kişi rakip kaleci Matias Dituro’ya telefon attı. Sahaya havai fişeğin bile atıldığı karşılaşma 71. dakikada tatil edildi.

Şili Premier Ligi’nin 4. haftasında Colo Colo ile Universidad Catolica karşı karşıya geldi. Estadio Monumental David Arellano’da oynanan maç istenmeyen olaylara sahne oldu. Konuk takım 46 ve 69. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 önce geçince maçın 70. dakikasında olaylar başladı. Colo Colo taraftarları önce rakip kaleci Matias Dituro’ya cep telefonu fırlattı.  Telefon aslında sahaya atılan en masum yabancı maddeydi çünkü sahaya havai fişek ardından da bozuk para yağmuru tutuldu.

KALECİ TELEFONU ELİNE ALIP KONUŞUYOR GİBİ YAPTI

Kaleci Dituro ise sahaya atılan cep telefonu ile aramayı cevaplandırır gibi yaparak takım arkadaşına verdi. Colo Colo taraftarları kendi futbolcularına da zarar verdi. Takımın hücum oyuncusu Blandi’nin hemen yanında patlayan fişek oyuncunun geçici sağırlık yaşamasına neden oldu. Maçın hakemi Peiro Maza Gomez maçın bitimine 19 dakika kala karşılaşmayı tatil etti.

SAHA DIŞINDA DA OLAYLAR ARTTI

Olaylar sadece yeşil zemin içerisinde kalması. Stat dışında da istenmeyen taşkınlıklar yaşandı. Yemek stantlarının olduğu bölümde de taraftarlar kavga etti. Colo’nun başkan yardımcısı Harold Mayne-Nicholls, “Açık bir güvenlik zaafı vardı. Olaya karışanları tespit edip şikayetçi olacağız ve bir daha stadyumu girmelerini yasaklayacağız” dedi.
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