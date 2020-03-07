Samanyolu Haber /Medya / Silivri Cezaevi'nde Barış Pehlivan'a darp! /07 Mart 2020 20:37

Silivri Cezaevi'nde Barış Pehlivan'a darp!

Tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan'ın İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi girişinde gardiyanlar tarafından darp edildi. Pehlivan'ın avukatı cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesi ile tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan dün İstanbul Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Silivri Kapalı Cezaevi girişinde Pehlivan gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Bir gardiyanın Pehlivan'ın sırtına vurarak darp ettiği öğrenildi. 

GARDİYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Pehlivan'ın avukatının kötü muamele ve darp girişimine göz yuman cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

Barış Pehlivan (solda) ile Barış Terkoğlu, MİT haberleri sebebiyle tutuklandı. 

Ulusalcı çizgide yayın yapan Odatv'nin haber müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç da aynı soruşturmada MİT Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiası ile 5 Mart'ta tutuklanmıştı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) da Sulh Ceza Hakimliği'nden Odatv internet sitesi hakkında "erişim engeli" kararı çıkarttı. 

Türkiye'de VPN uygulaması olmadan Odatv'ye ulaşılamıyor. 

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