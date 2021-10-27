Samanyolu Haber /Gündem / Silivri’de 18 ay yatan şair Nihat Dağlı beraat etti /27 Ekim 2021 16:01

Silivri’de 18 ay yatan şair Nihat Dağlı beraat etti

Bank Asya’ya para yatırmak, Işık Yayıncılık’ta çalışmak ve NT mağazalarından alış veriş yapmak gibi iddialarla yargılanan şair-yazar Nihat Dağlı beraat etti.

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23 Mart 2018’de gözaltına alınıp on gün sonra tutuklanan şair-yazar Nihat Dağlı beraat etti. Kararı Twitter hesabından duyuran Dağlı, “2018 Mart’ta örgüt üyeliği iddiasıyla başlayan yargılama süreci bugün sonuçlandı: Beraat… Silivri’de geçirdiğim 18 ay, yaptığım Spinoza okumaları ve oraların yazdırdığı Firar Denemesi kâr oldu bana. Ağrılı da olsa çok anlamlı geldi” dedi.

“ÜYE OLDUĞUM İKİ YER VAR”
Hakkındaki iddiaları öğrenebilmek için 450 gün iddianame bekleyen Dağlı savunmasında “Hiçbir terör örgütüne üye değilim. Üye olduğum iki yer var: Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube’sinde kurucu üyelik ve insan hakları derneği olan Mazlum-Der’in İzmir Şubesinde yönetim kurulu üyeliği… Her dönem hukukun evreninde gezindim; evrensel hukuku inşâ eden iyinin, adaletin, etik ve estetiğin peşinde koştum” demişti.

İŞİ NEDENİYLE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİYLE YARGILANDI
Dağlı neden örgüt üyeliğiyle suçlandığını şöyle açıklamıştı: “Işık Yayıncılık’ta sigorta kaydım bulunduğundan; çalışmamın karşılığı olan maaş ve teliflerimin yatırıldığı Bank Asya’daki hesabıma, kişisel bir tasarrufla 5000 tl (beş bin) kadar para yatırdığımdan; çalıştığım yer olması hasebiyle, yayınevinin genel yayın yönetmeniyle telefon/görüşme kaydımın bulunmasından; yazdığım birçok derginin içinde Işık Yayıncılık’ın bünyesinde çıkan dergiler de yer aldığından, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyorum.”

20 KİTABI BULUNUYOR
Türkçe’de yayınlanmış yaklaşık 20 kitabı bulunan Nihat Dağlı, 20 yıl önce yayınlanan Hiç Kimseye Mektuplar, Elveda Oblomov, Gölgesinden Razı ve Kendi Peşinde Koşu adlı kitapları KDY Kitap’tan yeniden yayınlandı. Cezaevinde yazdığı Firar Denemesi ise henüz yayınlanmadı. 
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