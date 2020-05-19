Samanyolu Haber /Gündem / Silivri'deki durumu içeriden ses kaydıyla anlattı /19 Mayıs 2020 14:21

Silivri'deki durumu içeriden ses kaydıyla anlattı

Dünyayı kasıp kavuran Korona salgını Türkiye'de cezaevlerindeki on binlerce tutuklu ve hükümlüyü tehdit ediyor. AKP hükümeti 90 bin azılı suçluyu tahliye ederken, siyasi sebeplerle tutuklu ve hükümlüleri infaz indirimi paketinin dışında tuttu. İşte onlardan biri eşi ile yaptığı telefon görüşmesinde içeride yaşadıklarını anlatarak dünyaya duyurdu.

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

SAMANYOLUHABER- Ses kaydı, telefon görüşmesinin kayıt yapılmasıyla oluştu. Kimliği bilinmeyen ve sosyal medyada yayılan ses kaydı İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'ndeki durumu gözler önüne seriyor. 

Ses kaydına göre, bakanlık test yapılmasını istemediği için gardiyanların zorunlu haller dışında kimseyi teste göndermiyor. İçeride çalışan memurlardan 17 kişinin pozitif vak'a olduğunu kayıttan öğreniyoruz. 

Oluşturulan karantina koğuşlarında acemice testi negatif çıkanlarla pozitif çıkanları karıştırdıkları belirtiliyor ve kantin durumunun çok kötü olduğuna işaret ediliyor. Manavda meyvenin olmadığı belirtilirken, yemeklerin de yenebilecek durumda olmadığı kaydediliyor. 

KARANTİNA KOĞUŞU PİS

Akşam yemeği için tanesiz fasulye, günlük bir çay bardağı kadar çorba, yarım kevgir pilav verildiği ifade ediliyor. 

Kendisinin hasta olduğunu belirten ses kaydının sahibi kendisinin gönderildiği karantina koğuşunun zaten çok pis olduğunu ve sadece 5 günlük hap tedavisi uygulandığını bildiriyor. 

Ses kaydında herkesin içerideki durumdan haberdar edilmesi istenirken, "Herkesi öldürmeye niyetleri var. Sürü bağışıklığı yapıyorlar. İyileşen iyileşsin diye bakıyorlar." vurgusu yapılıyor.
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