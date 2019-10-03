Sırrı Süreyya Önder'e tahliye yolu

Sırrı Süreyya Önder'in şahsi müracaatını karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, 3 yıl 6 ay hapis cezası ile Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.





Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski milletvekili Önder, 2013'te İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma sebebiyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN HAREKETE GEÇTİ





Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının akabinde Sırrı Süreyya Önder’in avukatlarının tahliye için müracaat edeceği belirtildi.





Önder'in avukatı Ramazan Demir şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kararı henüz görmedik, ancak Sırrı Süreyya Önder ile ilgili ihlal kararı sonrası AYM ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı yargılamayı yapan mahkemeye gönderecek." dedi.





Demir, "Mahkemenin de derhal cezanın infazını durdurup Sırrı Süreyya Önder’i tahliye etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.







Önder'in bugün Kocaeli'nin Kandıra Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.





6 ARALIK 2018'DE KANDIRA CEZAEVİ'NE TESLİM OLMUŞTU





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, 6 Aralık 2018'de Kocaeli Adliyesi'ne giderek İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptırmıştı.





Önder daha sonra Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmuştu.





Sırrı Süreyya Önder cezaevine girmeden önce sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Ne sarf ettiysek arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." demişti.





Önder'in kanuni cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, şartlı salıverilme tarihi 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihi ise 3 Haziran 2022 olarak açıklanmıştı.