Samanyolu Haber /Gündem / Siyasette üçüncü ittifak mı kuruluyor? /26 Ocak 2020 17:29

Siyasette üçüncü ittifak mı kuruluyor?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın AKP’den istifa ederek kendi oluşumlarını kurmasıyla siyaset sahnesinde partiler arasındaki ittifak dengelerinin nasıl değişeceği merak ediliyor.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni resmen kurarak çalışmalarına hızla devam ediyor. Ali Babacan’ın da yeni partisini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Duvar’ın kulis haberine göre yeni partilerle birlikte ittifaklar konusunda üçüncü bir yolun ortaya çıkacağı ifade ediliyor.Ancak olası bir üçüncü ittifak muhalefet blokunda bir bölünme, ayrışma olarak değerlendirilmiyor. 

Üçüncü ittifak olursa bu ittifak, muhalefetin ortak seçim stratejisinin bir ürünü olarak ortaya çıkacak.İttifak olasılıklarına ilişkin her türlü seçenek üzerinde çalışılıyor. Cumhur İttifakı karşısında ikinci bir ittifakın çıkması durumunda kazanma olasılığı yüksek olacaksa strateji bunun üzerine kurulacak.

Muhalefet partileri grup çalışmaları ve anketlerle bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya önemli olan “demokrasi üzerinde uzlaşma” yanıtı vermiş, “Ali de olur Veli de olur” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hafta ortasında gazetecilerin adaylık sorusu üzerine, “İnatla, ‘ben ben’ deme gibi bir yönüm yok. Bu milletin herkesin nefes alma hakkı var. İnsanları üzen taraf olmayız” demişti.

 
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