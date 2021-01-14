Soğan da elde kaldı!

Patatesten sonra soğanda da fiyat krizi patlak verdi. Çiftçi soğanı maliyetine bile satamamaktan dert yandı.





Ankara Polatlı'da soğan üreticisi, "Koronavirüs salgınında kafeler, restoranlar, oteller kapalı olduğundan soğanı satamadık. Bizim tek kurtuluşumuz ihracatın önünün açılması." dedi.





Bir başka üretici, "Borçsuz olan bir köylü, bir esnaf yok. 'Üretelim' diyoruz, fakat ürettikçe batıyoruz, borcumuz çoğalıyor." sözleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine veryansın etti.







Polatlı’da esnaf, ticaret, tarım ve sanayi örgütleri ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ekonomi masası üyelerinden genel başkan yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, bir soğan deposuna gitti ve çiftçinin dertlerini dinledi.





MALİYETLER ARTTI, BORÇSUZ BİR KÖYLÜ YOK





Bir üretici, Öztrak'a, soğanın ulaşımda kullanılan konteynerlerin pahalıya kiralandığı için yurtdışı fiyatının arttığını belirterek, "Dünyada en ucuz soğan, dolar ve eurodan dolayı Türkiye’de. Fakat armatör konteyneri kiralarken 8 bin dolardan bahsediyor. Soğan istediği kadar ucuz olsun bu sefer yurtdışına pahalıya gidiyor. Bu yüzden ihracatçılar Türkiye’den kaçtı." dedi.





Bir başka üretici, "Biz satacağız ki borç ödeyeceğiz. Maliyetler de çok yükseldi." diye konuştu.





"İHRACATI İZNE BAĞLAYARAK ÇİFTÇİYİ BATIRDILAR"





Soğan üreticileri, "Çiftçi batıyor, bakan seyrediyor." diyerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yerden yere vurdu.





Üreticiler, soğan ve patatese getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını isteyerek, çaresizliklerini şöyle dile getirdi: "Salgın sebebiyle soğan ve patatese ihracat izne bağlandı. O karar ürünlerin depolarda çürümesine sebep oldu. 2 milyon 200 bin ton üretmişiz, Türkiye’nin iç piyasada tükettiği 1 milyon 600-700 bin ton. 500-600 bin ton fazla var, fakat bakan seyrediyor. Çiftçinin batmasına sebep oldular."





"KAÇ AYDIR REFORM DİNLİYORUZ, NE VAR ORTADA!"





CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak , "İnsanları borca batırıyorlar. Dünyada G-20 ülkeleri içinde, bize benzeyen ülkeler arasında salgın döneminde vatandaşını en çok faizli borca batıran ekonomi biziz. En düşük doğrudan destek veren ekonomi yine biziz." dedi.





İktidarın ekonomik krizi çözmeye yönelik bir yaklaşım içinde olmadığını belirten Öztrak, "Bugün ülkenin en önemli sorunu işsizliktir. Mutfaktaki boş tenceredir. İnsanlarımızın boşalan cüzdanıdır. Bakın kaç aydır reform dinliyoruz. Ne var ortada? Reform falan yok. Aksine sürekli bir patinaj sürekli bir geriye gidiş var." ifadelerini kullandı.