Sokağa çıkma yasağı üst üste 4 güne çıkıyor

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.





Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, 22 Nisan 00.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağının 23, 24, 25, 26 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar süreceğini söyledi.





4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI





Erdoğan yaptığı açıklamada, fafta sonu sokağa çıkma yasağının salgının önlenmesine büyük fayda sağladığını ifade ederek 4 günlük sokağa çıkma yasağını şu sözlerle duyurdu:





"Kısıtlamanın, bazı uygulamaları aksatmayacak şekilde uygulamaya devam edeceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00’dan itibaren, 26 Nisan‘a kadar kısıtlamayı uygulayacağız. Bununla ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak, salgının seyrini, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşe imkan sağlıyacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atabiliriz, sektörlere şimdiden duyuruyoruz."





4 ANABAŞLIK







Türkiye koronavirüsle ilgili mücadelesini 4 ana başlıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Birincisi, insanlar arası fiziksel teması kısıtlamaktır. Okulların tatil edilmesi, sokağa çıkma yasağı gibi tüm tedbirler bu amaca yöneliktir. İkincisi, sağlık sistemlerinin kesintisiz işlemesidir. Kritik konular başta olmak üzere, her alanda çok iyi seviyedeyiz. dedi. Üçüncüsü, gıda ve temizlik hizmetlerinin aksamamasıdır. İstisnai birkaç görüntünün dışında, bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Dördüncüsü ise kamu düzeninin bozulmamasıdır. Vefa sosyal destek gruplarına da destek vermek suretiyle güvenlik güçlerimiz görevlerini sürdürüyorlar." açıklamasında bulundu.





KOLONYA VE MASKE





Bu güne kadar 3 milyon yurttaşa destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyon, 65 yaş üstü vatandaşımıza kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının yayılmasını engellemek için 239 yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı 40 binin üzerine çıkardık. Test vaka oranımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız artıyor. Yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı hastalarımız ve vefat eden hastalarımız aynı düzeyde seyrediyor. Gelişmeler Sağlık Bakanlığımız tarafından her gün paylaşılıyor. Hastanelerimizde yoğunluk yaşanmıyor. Tüm sağlık personelimize şükranlarımız sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız sürüyor. Maskeden tuluma, ilaçtan sağlık malzemelerine hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Solunum cihazındaki üretim konusunda başarılar neticelendi. Cihazların üretimi başladı, Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız." dedi.