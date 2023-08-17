Somali ile Türkiye arasında ‘başhekim’ krizi

Serbestiyet’ten Onur Erkan’ın haberine göre, Somali’nin en büyük hastanesi olan başkent Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından atanan başhekimi Sunay Ergun’un geçen ay Somali hükümetinin talebiyle görevden alındığı ve Türkiye’ye geri döndüğü ortaya çıktı.



İki ülke arasındaki protokole göre hastanenin başhekimi ile bazı idareci pozisyonlarına Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye vatandaşı personel; başhekim yardımcılığı ile diğer idareci pozisyonların yardımcılıklarına da Somali Sağlık Bakanlığı’nca Somalili personel atanıyor.



“BAŞHEKİM’İN TUTUMUNU SOMALİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA KARŞI BİR AŞAĞILAMA OLARAK GÖRDÜK”



Somali Sağlık Bakanı Cali Xaaji Aadan, Somali parlamentosundaki komite toplantısında gelen soru üzerine Ergun’un görevden alınma sürecini şöyle anlattı:



“Somali Sağlık Bakanlığı’nın Hastane’deki en üst düzey temsilcisi başhekim yardımcısıdır aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı’nın resmi temsilcisidir. Başhekimin son dönemdeki uygulamalarını bize şikayete geldi.



Başhekim ve diğer müdürlerin kendisini hiçbir şekilde dinlemediğini, Başhekim’in kıdemli Somalili doktorları işten uzaklaştırdığını ve böyle giderse Hastane’nin kalitesini düşüreceğini bildirdi.



Biz de bu konuyu araştırdık. Hastane yöneticilerine de Başhekim Yardımcısı’nın bizim resmi temsilcimiz olduğunu ve onunla istişare halinde hareket etmelerini söyledik. Ayrıca Somalili personeli de Başhekim’le uyumlu çalışmaları hakkında uyardık.



Başhekim’le uyumlu çalışmadıkları için uyardığımız iki Somalili personeli görevden almak zorunda kaldık. Yerlerine iki yeni görevli gönderdik ama her şeye rağmen Türk Başhekimi bizim atadığımız personelle çalışmayı kabul etmedi ve personelimiz hiçbir şekilde görevini yapamadı.



Biz de protokole göre bizi temsil eden yardımcı pozisyonundaki yetkililere karşı bu davranışı, Somali Sağlık Bakanlığı’na karşı bir saygısızlık ve aşağılama olarak gördük. Ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na resmi yazı gönderdik.



Gönderdiğimiz yazıda, Başhekim’in Hastane’yi iyi yönetmediğini, Hastane’nin itibarını düşürdüğünü, Somali Sağlık Bakanlığı’yla uyumlu çalışmadığını belirterek görevden alınarak ülkeden gönderilmesini talep ettik.



Daha sonra Somali Dışişleri Bakanlığı’ndan bize, protokole aykırı hareket eden Başhekim’in Türkiye tarafından görevden alındığını ve ülkeyi terk edeceğini, yerine başka bir Başhekim’in görevlendirileceği bildirildi.”



“TÜRKİYE, SOMALİ SAĞLIK BAKANI’NIN AÇIKLAMASINDAN ŞİKAYETÇİ”



Sağlık Bakanı Aadan’ın açıklamalarının bazı Somali medya kuruluşlarında yayımlanması sonrası, Somali devlet ricalinde “Ankara paniği” yaşandı.



Somali medyasında, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Dışişleri Devlet Bakanı Cali Balcad’ın “Türkiye, Somali Sağlık Bakanı’nın Türk Başhekim’in görevden alındığını medyaya açıklamasından şikayetçi. Türkiye bu konunun medyada çıkmamasını istiyor. Bunu çözmek için çalışıyoruz” sözleri yer aldı.



SOMALİ DEVLET MEDYASINDAN SAĞLIK BAKANI’NA SANSÜR



Somali devlet medyası ise, Aadan’ın açıklamalarına yer vermemişti.



Devlet medyasının sansürünün arkasında, Sağlık Bakanı’nın sözlerinin Ankara’da “alınganlıkla karşılanabileceği konusunda öngörülü davranan” Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un talimatı olduğu tahmin ediliyor.



Ülkesinin Türkiye’yle kritik ilişkileri olan Şeyh Mahmud, geçen seneki Ankara ziyaretinde yaşanan zincirleme protokol skandalları nedeniyle Somali’de büyük tepki görmüştü.



HASTANE’NİN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI



1960’larda İtalyan şirketi DegFer tarafından yapılması nedeniyle Digfer Hastanesi olarak hizmete başlayan hastane, Somali’deki iç çatışmalarda aldığı hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale gelince 2012’de Türkiye makamlarıyla varılan anlaşma sonucu Mayıs 2012’de TİKA tarafından onarımına başlandı.



Ağustos 2014’te Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla yeniden hizmete başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi adı verilen hastanenin açılış törenine Ocak 2015’te Şeyh Mahmud’la birlikte katıldı.



YENİ BAŞHEKİM GÖREVE BAŞLADI



Türkiye Sağlık Bakanlığı, görevden alınan Ergun yerine Doç. Dr. Mevlüt Karataş’ı atadı. Hastane’nin internet sitesinde, “Hastane Yöneticisi” olarak Karataş görünüyor ve ilgili sayfanın 5 Ağustos 2023’te güncellendiği görülüyor.