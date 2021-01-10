Samanyolu Haber /Spor / Son günlerin tartışmalı ismi Spor Toto Süper Lig'e veda etti /10 Ocak 2021 20:43

Son günlerin tartışmalı ismi Spor Toto Süper Lig'e veda etti

Suudi Arabistan'daki eski takımından yüksek bütçeli bir teklif alan ve sonrasında takımının yaptığı teklifi de eleştiren Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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