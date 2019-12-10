Son iddia: Gelecek Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi, yeni parti çalışmalarının sonuna geldi.





Bugün Ankara’da toplanan Davutoğlu ve kurmayları, partinin ismi ve amblemine dair istişareye devam etti. İddiaya göre Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti için “Gelecek Partisi” ismi ağırlık kazandı.





Davutoğlu’nun 13 Aralık Cuma günü ya da 16 Aralık Pazartesi günü partisinin resmi kuruluşu için işlemleri başlatacağı iddiası da kuvvet kazanıyor.





AKP'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KURUCU ÜYE OLACAK





Kulislerde bir aksilik çıkmaması halinde bu iki tarihten birinde kurucular kurulu listesiyle birlikte partinin kuruluşu için dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na verileceği konuşuluyor.





Davutoğlu’nun kurucular kurulu listesinde eski AKP genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski AKP İstanbul il başkanı Selim Temurci ve eski Ankara milletvekili Ayhan Sefer Üstün gibi isimler yer alacak.