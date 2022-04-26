Son maske kararının ardından Prof. Dr. Ceyhan'dan yeni açıklama

Omicron varyantı sonrasında daha hızlı bulaşan ancak hastaneye yatış oranlarının azaldığı koronavirüs salgınında yaz aylarına yaklaşırken yeni bir sürece giriliyor.





Yapılan değerlendirmeler sonrasında maske takma uygulamasında gevşeme kararı alınmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan da bir açıklama geldiği aktarıldı.





Aalgın sürecinde yaptığı çıkışlar ve uyarılarla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Ceyhan, kendini korumak isteyenlerin maske takıp sosyal mesafeye dikat etmeyi sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı öncesi Habertürk yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı öncesi Habertürk yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki gösterdi.

"BUNLAR SALGINLA MÜCADELE DEĞİL"





'Maskeli son gün mü' sorusu üzerine açıklamlarda bulunan Mehmet Ceyhan yayında şöyle konuştu:"Maske uygulamasını kaldıracaklar. Ancak bunu böyle sevinçle kutlamayı ben anlamıyorum. Neticede bizim karar verebileceğimiz bir sonuç yok. Bir savaş düşünün iki ülke anlaşırsa bunu kutlarsınız barış yapıyoruz diye. Ama burada bir virüs var karşımızda ve bununla ilgili hiçbir yaptırımımız yok. Aşıyla kendinizi koruyabiliyorsunuz ama onun dışında 'artık insanlara bulaşmayacağım, artık öldürmeyeceğim, hastalandıramayacağım' diye virüsten bir söz alamıyorsunuz. Açıkçası uygulamalara son vermek kısıtlamaları kaldırmak tabii ki devletin elinde olan bir olay. Dünyanın her yerinde de bu devletlerle bilim adamlarını karşı karşıya getiriyor ve her yerde de bilim insanları doğru olmadığını henüz daha bir şeyin bittiğini söylemek için erken olduğunu ve kısıtlamaların tedbiren yavaş yavaş kaldırılmasını gerektiğini söylüyor. Ama hükümetler de ekonomiyi, sosyal yaşantıyı normale döndürebilmek için bir an önce bütün kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor."Erdoğan'ın "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" açıklaması üzerine tekrar konuşan Ceyhan şu ifadeleri kullandı:"Birçok insan tamamen önlemler kaldırılacak diye bekliyordu ancak pratikte çok büyük bir değişiklik olmadı. Kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu diye bir ifade vardı ama buna kimsenin uyduğu da yoktu. Denetlemesi de yoktu, bir cezai yaptırımı da yoktu.Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli, sosyal mesafe uygulamasına devam etmeli. Çünkü artık kendilerini korumak durumundalar. Bütün hikaye şurada düğümleniyor aslında, salgının nereye doğru gideceğini bilecek bir veri yok elimizde.