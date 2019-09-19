Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu: KHK’linin şahitiği kabul edilmedi /19 Eylül 2019 09:45

Sonunda bu da oldu: KHK’linin şahitiği kabul edilmedi

Van'da okur yazar olmayan bir arkadaşına tapu devri için şahitlik etmek isteyen ancak KHK ile kamudan atılan kişinin, ‘Riskli Kişi Listesi’ne alındığı için şahitliği kabul edilmedi.

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Kamu görevlerinden ihraç edilen ve pek çok haktan yoksun bırakılan KHK’lilerin “Riskli Kişi Listesi”ne alındığı ortaya çıktı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine ulaşan bir mektup üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Gergerlioğlu’nun verdiği bilgiye göre, Van’ın Erciş ilçesinde H. K. isimli yurttaş, 15 Mayıs 2019 tarihinde Tapu Müdürlüğüne bir gayrimenkulün tapusunu almak üzere başvuru yaptı. H. K’den okur yazar olmadığı için iki şahit getirmesi istendi.

ADI ‘RİSKLİ KİŞİ LİSTESİ’NDE

Şahit olarak Tapu Müdürlüğü’ne gelen Ş. İ. M’nin TC kimlik numarası sisteme girilince, “Riskli Kişi Listesi” uyarısı geldi.

Şahitliği kabul edilmeyen Ş. İ. M. sebebini sorduğunda görevli memur “muhtemelen bu kişi KHK’lıdır” yanıtını verdi.

672 sayılı KHK ile ihraç edilen Ş.İ.M, Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak da başvuru yaparak, şahitliğinin kabul edilmemesinin nedenini sordu. Bunun üzerine Ş. İ. M’ye, İstanbul Bağcılar Tapu Müdürlüğü’nde 16 Ağustos 2016 tarihinde “OHAL Kapsamında Riskli Kişi” listesine eklendiğini belirten bir yazılı belge sunuldu.

KHK’LI BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK ŞAHİTLİĞİM KABUL EDİLMEYECEK Mİ?

Soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a KHK’li bir kişinin şahitliğinin kabul edilmemesinin kanuna aykırı olup olmadığını soran HDP’li Gergerlioğlu, bunun aynı zamanda bir fişleme olup olmadığını sordu.

Gergerlioğlu, şu soruları yöneltti:

-Tüm KHK’lılar için şahitliğin kabul edilmemesi durumu geçerli midir? Bu durumda olan kaç kişi vardır?

-Riskli kişi listesi ne zaman ve kimin talimatıyla oluşturulmuştur? Riskli kişi listesinde adı yer alan kişiler başka hangi haklardan mahrumdurlar?

-Riskli kişi listesinde yer alan isimlerin yakınları (ör. çocukları ve eşleri) de riskli midir?

-Bu liste güncelleniyor mu? Ne zamana kadar geçerli olacak?

-Ben de KHK’lı bir milletvekili olarak şahit olmak istesem riskli kişiler grubunda yer aldığım için şahitliğim kabul edilmeyecek mi?
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