15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde on binlerce kişi tutuklandı, bir o kadarı kanun hükmünde kararnameler (KHK) işinden atılarak sivil ölüme mahkûm edildi.





Aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi, insanca yaşayabilmek için çıktıkları zorlu yolculukta Meriç Nehri'nin ve Ege Denizi’nin serin sularında can verdi.





AST MAĞDURİYETLERİ DUYURMAK İÇİN SEFERBER OLDU





Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı insan hakkı ihlallerini dünyaya duyurmak maksadıyla kurulan Advocates of Silenced Turkey (AST) yeni bir projeye imza attı.





Esma Uludağ, üç çocuğu ile birlikte Erdoğan rejiminin baskı ve zulmünden kaçıp Yunanistan'a iltica etmişti. 29 Nisan 2018'de Atina'da kalp krizi sonucu vefat etmişti.





SORDUM HABERİN DOSTLARA...







www.magduriyetler.com yazarlarından Suha Berk’in şiirini Sabahattin Toprak besteledi.





Dernek gönüllülerinden oluşan Art4Freedom ekibince çizilen resimlerle klipleştirilen şarkı sosyal medyada yayınlandı.





ŞARKININ SÖZLERİ:

Her gece yıldızlara Sordum haberin dostlara Güman olmuyor kardaşa Git dediysem kalaydın yar

Dost oldum bak hücre ile Sevdalandım gece ile Ölür müyüm zor bilmece? Git dediysem kalaydın yar

Bir bahar var hayallerde Yüzüm gülerdi seninle Cehennemdir gündüz gece Git dediysem kalaydın yar



İşte, eşleri cezaevinde olan ve hukuksuzluklara karşı dik durarak çocuklarıyla birlikte yollara düşen tüm kadınlara ithaf edilen "Sordum Haberin Dostlara" isimli o şarkı:



