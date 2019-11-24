Samanyolu Haber /Gündem / Git dediysem kalaydın yar! /24 Kasım 2019 00:44

Git dediysem kalaydın yar!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle başlattığı Tenkil'de baskı ve zulme maruz kalan yüz binlerce mağdurun hissiyatına tercüman olan şiir bestelendi. İşte o şarkı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde on binlerce kişi tutuklandı, bir o kadarı kanun hükmünde kararnameler (KHK) işinden atılarak sivil ölüme mahkûm edildi. 

Aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi, insanca yaşayabilmek için çıktıkları zorlu yolculukta Meriç Nehri'nin ve Ege Denizi’nin serin sularında can verdi.

AST MAĞDURİYETLERİ DUYURMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı insan hakkı ihlallerini dünyaya duyurmak maksadıyla kurulan Advocates of Silenced Turkey (AST) yeni bir projeye imza attı. 

Esma Uludağ, üç çocuğu ile birlikte Erdoğan rejiminin baskı ve zulmünden kaçıp Yunanistan'a iltica etmişti. 29 Nisan 2018'de Atina'da kalp krizi sonucu vefat etmişti. 

SORDUM HABERİN DOSTLARA...

www.magduriyetler.com yazarlarından Suha Berk’in şiirini Sabahattin Toprak besteledi. 

Dernek gönüllülerinden oluşan Art4Freedom ekibince çizilen resimlerle klipleştirilen şarkı sosyal medyada yayınlandı. 

ŞARKININ SÖZLERİ: 

Her gece yıldızlara
Sordum haberin dostlara
Güman olmuyor kardaşa
Git dediysem kalaydın yar

Dost oldum bak hücre ile
Sevdalandım gece ile
Ölür müyüm zor bilmece?
Git dediysem kalaydın yar

Bir bahar var hayallerde
Yüzüm gülerdi seninle
Cehennemdir gündüz gece
Git dediysem kalaydın yar

İşte, eşleri cezaevinde olan ve hukuksuzluklara karşı dik durarak çocuklarıyla birlikte yollara düşen tüm kadınlara ithaf edilen "Sordum Haberin Dostlara" isimli o şarkı:

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