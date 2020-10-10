Sosyal Medya mesajları sebebiyle Stuttgart Başkonsolosluğunda pasaportuna el konuldu

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heilbronn kentinde kırk üç yıldan beri yaşayan ve pasaport süresini uzatmak için konsolosluğa giden Halit Kahraman'ın (61) pasaportuna 'Stuttgart Başkonsolosluğu' tarafından el konulduğu öğrenildi.





Yeni pasaport almak ve pasaport süresini uzatmak üzere dün Stuttgart Başkonsolosluğu'na başvuran Kahraman, 'haksız' yere pasaportuna el konulması üzerine açıklama yaptı.





'HAKKIMDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ!'





Kahraman 'Dün Stuttgart Konsolosluğu'na gittiğimde konsolosluktaki görevli memur bilgisayara bakarak işlemin yapılamayacağını ve hakkımda yakalama kararı olduğunu belirterek pasaportuma el koydu. Konsolos yardımcısı ile konuyu görüştüm ve o da bana aynı şeyi söyledi. Nedenini sordum. Adresim ve nerde yaşadığım belli. Tarafıma herhangi bir yazılı beyanda bulunulmadan nasıl hakkımda yakalama kararı çıkarılır ya da pasaportuma el konulabilir. İlgililer biz de bilmiyoruz yanıtını verdi. Hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi.





Kürt ve Alevi olduğunu ifade eden Kahraman, 'Heilbronn'da herhangi bir Kürt Derneği'ne üye değilim. Ancak Türkiye'de yaşanan haksızlıklara karşı sosyal medyada paylaşımlarımı saklamıyorum, gizlemiyorum. Düzenlenen mitinglerde yer alıyorum. Bu açıkça muhalif kesime verilen bir gözdağıdır' dedi.





Türkiye'de herhangi bir suç işlemediğini ya da kendisine yönelik açılmış bir dava, soruşturma bulunmadığına da dikkat çeken Kahraman, yurtdışındaki muhaliflerin 'casuslar' aracılığıyla takip edildiğini ve özellikle sosyal medyada açıkça iktidarı eleştirenlerin ihbar edildiğine inandığını söyledi.





Alman avukat: BİR HAFTA İÇİNDE YEDİ KİŞİNİN PASAPORTUNA EL KONULDU





Halit Kahraman'ın Alman avukatı Dr. Robert Wingerter ise bu duruma şaşırdığını belirterek, bir hafta içinde yedi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının pasaportuna konsoloslukta el konulduğunu ifade etti.