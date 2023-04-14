Soya sosunun karanlık yüzü: Ölüme bile neden olabiliyor

Aşırı miktarda süt içildiğinde, bir insanın başına neler gelebileceğinden daha önce burada bahsetmiştik. Ve şimdi sırada, aşırı miktarda soya sosu var. Aşırı miktarda soya sosu tüketmek nedeniyle ölmek kulağa garip gelebilir. Ama aslında bu sadece mümkün değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede de kolay bir durum.





Çok yönlü gıdalar söz konusu olduğunda, mütevazi soya fasulyesi oldukça etkileyicidir. Bu küçük baklagil olmasaydı tofu ya da soya sütü olmazdı, miso, natto ve tempeh gibi Uzakdoğu yemekleri mümkün olmazdı ve süpermarket raflarında sıralanan vejetaryen ve vegan seçeneklerin çoğunun yanı sıra vejetaryen olmayan seçeneklerin de yarısı ortadan kaybolurdu.





İlk olarak iki bin yıldan daha uzun bir süre önce bulunan ve o zamandan beri neredeyse tüm dünyayı fetheden soya sosundan, lezzetli tuzlu ve umami çeşnisinden de vazgeçmemiz gerekirdi.



