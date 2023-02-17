Soylu, Haluk Levent'i arayıp AHBAP'ın paralarını istedi, Saray'ın telefonuyla vazgeçti

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım faaliyetleriyle öne çıkan ve çok sayıda bağış toplayan AHBAP’ın paralarına çökme planı deşifre oldu.







Kulis bilgilerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haluk Levent’i aradı. Soylu, Levent’ten AHBAP’ta toplanan tüm bağışı AFAD’a aktarmasını istedi. Haluk Levent, kabul etmedi. Soylu ısrarcı oldu. Levent, ‘O zaman AHBAP Başkanlığı’ndan istifa edeyim’ resti çekti. Araya cumhurbaşkanlığından bir ismin girmesi sonrası Soylu geri adım atarak Levent’ten özür diledi.





Serbestiyet’ten Mustafa Ali Akyol’un haberine göre 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede faaliyet gösteren ve yardım toplayan çeşitli STK’lar iktidara yakın medya organlarında hedef haline getirildi. Bu süreçte adı en fazla gündemde olan Haluk Levent, sık sık açıklama yaparak AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde çalıştıklarını söylemek zorunda kaldı.





AKP medyasının saldırılarına karşı Haluk Levent, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü bir videoyu yayımladı. Levent, “10 dakikada bir askeri helikopterle askerler geliyor. Ayrıca 40’a yakın STK ve yüzlerce iş insanının yolladığı araç gereçler de mevcut. Hakkaniyetli olalım. Bu kadar insan emek veriyor burda. Her konuda ‘Ahbap yapıyor’ demek doğru değil, hiç değil! Lütfen insan emeğini es geçmeyelim.” dedi.





Bu gelişmeler, iktidara yakın medya organlarında Haluk Levent ve AHBAP hakkında yapılan aleyhte yayınları durdurdu.





Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Şubat Salı günü TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Levent’i hedef aldı ve “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbap’çılar, Babala’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekârların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur” dedi.





Bahçeli’nin konuşmasından sonra Süleyman Soylu da açıklama yaparak, “Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir” dedi.







Bahçeli’nin bu açıklamalarının ardından Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur birer paylaşım yaparak Bahçeli’nin ‘yanlış bilgilendirildiğini’ düşündüklerini söyledi. Fakat iki isim de Bahçeli’nin bu açıklamasından bir gün sonra, 15 Şubat Çarşamba günü 8 televizyon kanalından ortak yayımlanan bağış kampanyasına davet edilmedi.





Bütün bu gelişmelerin ardından Haluk Levent 15 Şubat Çarşamba gecesi bir tweet paylaşarak “Yarın gece 22.00’de (16 Şubat) çok önemli bir açıklama yapacağım” dedi. Levent’in mesajı merak uyandırdı. 16 Şubat 18.24’de açıklama yapan Levent, şu paylaşımda bulundu: “Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad’a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim. Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye, kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş Toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikâyetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.”













SOYLU, LEVENT’İ ARAYIP PARALARI İSTEDİ



Serbestiyet’in haberinde AHBAP’ın parasına çökme planı şöyle anlatıldı: “Peki bu iki tweet arasında neler yaşandı?





Haluk Levent neden “çok önemli” dediği açıklamayı yapmadı?





Kulis bilgilerine göre Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haluk Levent’i aradı.





Soylu, Levent’ten AHBAP’ta toplanan tüm bağışı AFAD’a aktarmasını istedi.





Haluk Levent, kabul etmedi.





Soylu ısrarcı oldu.





Levent, ‘O zaman AHBAP Başkanlığı’ndan istifa edeyim’ dedi.





Haluk Levent’in 16 Şubat gecesi 22:00’de yapacağı ‘çok önemli açıklama’ bununla ilgiliydi.





Fakat bu gelişmeyi haber alan Cumhurbaşkanlığı’ndan bir isim 16 Şubat günü Haluk Levent’i aradı. Çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti, çalışmalarına ara vermeden devam etmesini rica etti.





İddiaya göre bu telefonun arkasından Soylu, Levent’i bir kez daha aradı ve önceki konuşmada söyledikleri için kendisinden özür diledi.





Haluk Levent de gece yapacağı açıklamayı iptal edip bu tweet’leri paylaştı…”