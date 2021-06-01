Süleyman Soylu, Habertürk’te katıldığı programda Hakan Çalışkan’ın gözaltına aldığı ve kendisinin serbest bırakılması için devreye girdiği ileri sürülen Osman Kaptan’ı ‘mahalleden’ tanıdığını söylemişti.







Ancak Kaptan ve Soylu’nun ilişkileri ‘mahalle’ arkadaşlığından daha ileride. İki ismin aynı şirkette ortak oldukları ortaya çıktı. Ticaret Sicili Gazetesine göre 1997 yılında kurulan iki ortaklı şirket, 2010 yılında tasfiye edilmiş.





Silivri eski Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı, suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Sedat Peker’in açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi. İddiaya göre Hakan Çalışkan, rutin bir kontrol sırasında gözaltına aldığı iki isim nedeniyle hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın baskılarına dayanamayarak intihar etmişti.







ŞAHISLAR HAKKINDA ‘YAKALAMA’ KARARI VAR





Tr724'ten Yusuf Dereli'nin haberine göre, olayın başlangıcı Temmuz 2017’ye gidiyor. Silivri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı rutin bir kontrol sırasında Hızır ve Osman Kaptan isimli şüpheliler gözaltına alınıyor. Şahısların ertesi gün mahkemeleri olduğu için haklarında yakalama kararı bulunuyor. Şüpheliler Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’yu arayarak yardım istiyor. Oğlu ise babasını arıyor. Süleyman Soylu da Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’e durumu bildirerek, şahısların serbest bırakılması için Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın aranmasını istiyor.





ŞAHISLAR BAKANIN YAKINI, SERBEST BIRAKIN





İddiaya göre Ekrem Gülen, Çalışkan’ı arayarak gözaltında bulunan kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyor. Çalışkan ise gözaltı işleminin resmiyete döküldüğünü belirterek talebe olumsuz cevap veriyor. Gülen, bir süre sonra Çalışkan’ı tekrar arıyor. “Şahıs bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor,” diyor. Bunun üzerine haklarında yakalama kararı bulunan isimler serbest bırakılıyor.





SORUŞTURMA 4 YILDIR SÜRÜYOR, BİR ARPA BOYU İLERLEME YOK





Ancak Hakan Çalışkan’a yönelik baskı bununla sınırlı kalmıyor. Bakan Soylu ile aralarında ‘husumet’ olduğu belirtilen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan durumdan haberdar oluyor. Hakan Çalışkan’ı arayan Mustafa Çalışkan, kendisinden İçişleri Bakanı ve Koruma Daire Başkanı Ekrem Gülen’in sorumluluğunu belirten bir tutanak tutarak olayla ilgili resmi işlem başlatmasını istiyor. Yaşadığı baskıya dayanamayan Hakan Çalışkan 31 Temmuz 2017’de intihar ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak üzerinden geçen 4 yıla rağmen sorumlular hakkında bir dava açılmadı.





SÜLEYMAN SOYLU: MAHALLEDEN TANIYORUM





Konu geçtiğimiz günlerde Habertürk’te katıldığı programda Süleyman Soylu’ya soruldu. Soylu iddiaları kabul etmedi. Alakasız açıklamalarda bulundu. Ardından, “Osman ve Hızır Kaptan Gaziosmanpaşalıdır. Eve gidiyordum, koruma şube müdürü aradı. ‘Osman ve Hızır Kaptan’ın annesi kalp krizi geçirdi. Silivri’de gelirken polis durdurmuş, annesinin durumu ağır, bir şey yapabilir misin?’ dedi. Benim bilgim bu kadar. Sonra birisi geldi, Silivri Emniyet Müdür intihar etmiş dedi,” ifadelerini kullandı.





Soylu’nun açıklamalarına göre haklarında arama kararı olan isimlerin serbest bırakılması için kendisinin talimatıyla Hakan Çalışkan’ın defalarca arandığı iddiası asılsız. Soylu, kendisine ‘Bu konuda bir şey yapabilir misiniz’ sorusuna ne cevap verdiğini de söylemiyor. Yine Soylu’nun açıklamasına göre iki ismi mahalleden tanıyor. “Gaziosmanpaşa’da herkes birbirini tanır.” diyor.





BİRLİKTE ŞİRKET KURMUŞLAR





Ancak Süleyman Soylu’nun Osman Kaptan’la ilişkisinin ‘mahalle’ arkadaşlığından çok daha ileri boyutta olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1 Temmuz 1997 tarihli sayısına göre Osman Kaptan ve Süleyman Soylu, ‘Merve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kuruyor. Söz konusu şirket 2010 yılına kadar çalışıyor. 2010 yılında ise ‘tasfiye’ kararı alınıyor. Ancak Süleyman Soylu’nun bu kadar önemli bir bilgiyi söz konusu televizyon programında açıklamıyor.



