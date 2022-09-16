"Soylu'nun trolleri" emniyette siber uzmanı kadrosuna alındı

Gazeteci Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Soylu’nun üç yıl için geçici görevle taşeron kadrosunda işe başlatılan sivil 500 siber uzmanını emniyette daimi kadroya aldığını öne sürdü. İddiaya göre kadroya izin vermeyen komisyon üyeleri Ankara dışına tayin edildi.







KADRO GEÇİŞİNE İZİN VERMEYENLER TAYİN EDİLDİ

T24’ten Tolga Şardan, bugün “Soylu’nun trolleri” iddialarının odağındaki sivil siberciler, emniyette nasıl daimi kadroya alındı? başlıklı bir yazı kaleme kaleme. Şardan’ın iddiasına göre Soylu bu trollerin kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun beş üyesini Ankara dışına tayin etti. Tayinle birlikte söz konusu beş polis müdürüne almaları gereken 1. Sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfileri verilmedi.





BU KİŞİLER SOYLU’NUN TROLLERİ OLARAK ANILIYOR

Söz konusu kişilerin emniyet içinde “sivil siberciler” ya da “Soylu’nun trolleri” olarak adlandırıldığını yazan Şardan, bu kişilerin siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından işe alındığını söyledi.





Şardan, “Sivil kadrolu siber suçlarla mücadele uzmanlarının işe alım süreci sadece emniyet teşkilatında sorun yaratmadı. Aynı zamanda yakın dönemde AKP içinde ciddi sıkıntı yaratan Berat Albayrak – Süleyman Soylu arasında var olduğu iddia edilen “siyasi çekişme”nin de konularından biriydi ancak gün ışığına çıkmadı” diye yazdı.





3 YIL GEÇİCİ GÖREVLE ALINMIŞLARDI

Üç yıl için geçici görevle taşeron kadrosunda alınan 500 sivil, Soylu’nun devreye girmesinin ardından kadroya alındığını yazan Şardan, “Komisyon, daimi kadroya geçmesi planlanan isimler üzerinde inceleme yaparken, siber suçlarla mücadele birimine alınacak sivil uzmanların listesindeki isimlerin değiştiğini tespit etti! Emniyet’ten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden Emniyet’e gönderildiği anlaşıldı” ifadelerini kullandı.





BİR GECEDE DAİMİ KADROYA GEÇİRİLDİLER

Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi üzerine, siber uzmanlarının daimi kadroya alınması talimatını veren Soylu’nun kızdığını öne süren Şardan, Soylu’nun ekibinden isimlerle yeni bir komisyon kurulduğunu ve olumlu rapor hazırlatıldığını yazdı. Şardan, “Komisyon çalışmaları sonucunda 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirildi. Üç yıl için emniyete alınan uzmanlar devlet memuru olarak kaldılar” dedi.