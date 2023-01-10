SP liderinden Yusuf Kerim çağrısı: Annesinin evladının yanında olması elzem…

Tehlikeli bir kanser hastalığının pençesinde ölümle boğuşan ve annesi Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevine konan 6 yaşındaki Yusuf Kerim Türkiye gündemindeki yerini koruyor.





Hastanede tedavisi devam eden ve yüzde 20 yaşama şansı verilen Yusuf Kerim'in son ziyaretçilerinden biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Saadet lideri, anne Gülten Sayın'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslenen Karamollaoğlu, Yusuf Kerim'in bu zor günlerinde annesiyle birlikte olması gerektiği vurguladı.





Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Yusuf Kerim evladımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, babası Süleyman Bey ile görüştük. Cezaevinde olan annesinin tahliye edilmesi ve bu süreçte evladının yanında olması elzem…

Sn.

@RTErdogan

ve Sn.

@bybekirbozdag’dan bu insani çağrıya kulak vermelerini rica ediyorum.











