Samanyolu Haber /Dünya / SpaceX'in Mars aracı infilak etti /10 Aralık 2020 11:56

SpaceX'in Mars aracı infilak etti

SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketi ABD'nin Teksas eyaletindeki tesiste test çalışmaları esnasında patladı.

SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketinin ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica'daki deneme sırasında motoru arızalandı.

Roket, iniş sırasında infilak ederken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı. 

Şirket zaten testten önce roketin başarılı olma oranının yüzde 30 olduğunu duyurmuştu.

Geçen aylarda SpaceX, Ay ve Mars'a yönelik insanlı görevler için geliştirdiği Starship roketinin ateşleme sistemini Teksas'taki Brownville'de yer alan platformda denemiş ve başarılı olmuştu.

 
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