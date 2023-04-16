Sudan'da neler oluyor?

Sudan silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada paramiliter grup RSF lağvedilene kadar bir görüşme yapılmayacağı belirtildi.



Hızlı Destek Gücü (RSF) adlı silahlı grup, önce ordunun kendilerine saldırdığını bunun üzerine harekete geçtiklerini iddia etti. RSF, ülkenin kuzeyindeki Merowe ve El-Obeyd şehirlerindeki havalimanlarında da denetimi ele geçirdiğini duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamadaysa RSF’nin Merowe Havalimanı’nda denetimi ele geçirdiği haberi yalanlandı.



Çok sayıda havayolu şirketi Sudan'a ve Sudan'dan yapılan uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.



Hartum ve başka bölgelerde RSF unsurları ve Sudan ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.



Orduyla silahlı grup arasındaki bu çatışmanın ülkeyi çok daha büyük bir iç savaşa sürükleyebileceği ifade ediliyor. Ülkede halen yaşanan ciddi ekonomik sorunlar ve farklı gruplar arasında gerginlikler olduğu biliniyor.



RSF, orduyu devrik lider Ömer El Beşir’in yandaşları tarafından kendilerine saldırmak ve aslen darbe girişiminde bulunmakla suçladı.



Sudan Hava Kuvvetleri de RSF hedeflerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Ülkedeki bazı medya kuruluşları başkent Hartum üzerinde uçan savaş uçaklarının görüntülerini yayınlıyor.



Görgü tanıkları başkentin birçok noktasında silahlı çatışmalar yaşandığını ifade ediyorlar.



Reuters haber ajansının bölgedeki muhabirlerinden biri de başkent sokaklarında zırhlı araçlar ve bir top aracı gördüğünü belirtiyor. Hem genelkurmay hem de RSF’nin genel merkezi binalarının yakınlarında ağır silahlarla atışlar yapıldığını ifade ediliyor.



Başkentteki hastanelerden gelen bilgilerde, çatışmalarda şu ana kadar en az üç sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Sudan Devlet Televizyonu binasında da silahlı çatışma olduğu yayındaki haber spikeri tarafından duyuruldu.



Merowe, El Fasher ve Nyala şehirlerinde de silahlı çatışmaların yaşandığı haberleri geliyor.



Mısır askerlerinin görüntüleri



Sudan'daki paramiliter grup RSF orduyla yaşanan çatışmaların ardından, Mısır askerlerinin Merowe'de teslim olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaştı.



Mısır ordusu sözcüsü Sudan'daki durumu yakından takip ettiklerini ve Mısır askerlerinin güvenliğinin sağlanması için ilgili Sudanlı yetkililerle irtibatta olduklarını belirtti.



Mısır ordusundan yapılan açıklamada askerlerin tatbikat için Sudan'da bulunduğu kaydedildi.