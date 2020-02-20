Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'den yine şehit haberi geldi /20 Şubat 2020 18:01

Suriye'den yine şehit haberi geldi

Suriye'nin İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda 50'den fazla rejim unsurunun vurulduğu belirtildi.

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Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.

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